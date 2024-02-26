В Челябинскую область поступит новая партия вакцины от опасных заболеваний

27 февраля 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

Третья партия тривакцины от кори, краснухи и паротита поступит в регион в марте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В марте 2024 года в Челябинскую область поступит третья партия тривакцины от кори, краснухи и паротита. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава региона. «Распределение вакцины от кори, краснухи, паротита (тривакцины) в регионы, в том числе в Челябинскую область, осуществляет Министерство здравоохранения РФ. Поставки осуществляются партиями, первые две партии вакцины уже поступили в регион. Следующая партия ожидается в течение марта 2024 года», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Сейчас в регионе есть запас вакцины для проведения вакцинации по эпидпоказаниям контактных жителей в очагах инфекции. В медорганизациях продолжают приглашать пациентов на очередную вакцинацию в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. При этом учитывается сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, поэтому работа ведется в ограниченном режиме для соблюдения противоэпидемических требований. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области несколько раз переносились сроки поставки тривакцины. В январе она была приобретена и распределена по регионам. При этом, по данным областного минздрава, моновакцина от кори была всегда, однако медики рекомендовали подождать поступления многокомпонентного состава.

В марте 2024 года в Челябинскую область поступит третья партия тривакцины от кори, краснухи и паротита. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава региона. «Распределение вакцины от кори, краснухи, паротита (тривакцины) в регионы, в том числе в Челябинскую область, осуществляет Министерство здравоохранения РФ. Поставки осуществляются партиями, первые две партии вакцины уже поступили в регион. Следующая партия ожидается в течение марта 2024 года», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Сейчас в регионе есть запас вакцины для проведения вакцинации по эпидпоказаниям контактных жителей в очагах инфекции. В медорганизациях продолжают приглашать пациентов на очередную вакцинацию в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. При этом учитывается сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, поэтому работа ведется в ограниченном режиме для соблюдения противоэпидемических требований. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области несколько раз переносились сроки поставки тривакцины. В январе она была приобретена и распределена по регионам. При этом, по данным областного минздрава, моновакцина от кори была всегда, однако медики рекомендовали подождать поступления многокомпонентного состава.