26 февраля 2024

В Челябинскую область поступит новая партия вакцины от опасных заболеваний

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцина Спутник Лайт. Челябинск, ампула, эпидемия, укол, шприц, вакцинация, инъекция, коронавирус, covid, ковид, пандемия, вакцина от коронавируса, спутник лайт, вакцинирование
Третья партия тривакцины от кори, краснухи и паротита поступит в регион в марте Фото:

В марте 2024 года в Челябинскую область поступит третья партия тривакцины от кори, краснухи и паротита. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава региона.

«Распределение вакцины от кори, краснухи, паротита (тривакцины) в регионы, в том числе в Челябинскую область, осуществляет Министерство здравоохранения РФ. Поставки осуществляются партиями, первые две партии вакцины уже поступили в регион. Следующая партия ожидается в течение марта 2024 года», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Сейчас в регионе есть запас вакцины для проведения вакцинации по эпидпоказаниям контактных жителей в очагах инфекции. В медорганизациях продолжают приглашать пациентов на очередную вакцинацию в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. При этом учитывается сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, поэтому работа ведется в ограниченном режиме для соблюдения противоэпидемических требований.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области несколько раз переносились сроки поставки тривакцины. В январе она была приобретена и распределена по регионам. При этом, по данным областного минздрава, моновакцина от кори была всегда, однако медики рекомендовали подождать поступления многокомпонентного состава.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В марте 2024 года в Челябинскую область поступит третья партия тривакцины от кори, краснухи и паротита. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава региона. «Распределение вакцины от кори, краснухи, паротита (тривакцины) в регионы, в том числе в Челябинскую область, осуществляет Министерство здравоохранения РФ. Поставки осуществляются партиями, первые две партии вакцины уже поступили в регион. Следующая партия ожидается в течение марта 2024 года», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Сейчас в регионе есть запас вакцины для проведения вакцинации по эпидпоказаниям контактных жителей в очагах инфекции. В медорганизациях продолжают приглашать пациентов на очередную вакцинацию в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. При этом учитывается сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, поэтому работа ведется в ограниченном режиме для соблюдения противоэпидемических требований. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области несколько раз переносились сроки поставки тривакцины. В январе она была приобретена и распределена по регионам. При этом, по данным областного минздрава, моновакцина от кори была всегда, однако медики рекомендовали подождать поступления многокомпонентного состава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...