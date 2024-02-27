Экс-депутата Госдумы Гудкова* признали террористом и экстремистом

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Марш Немцова. Москва, гудков геннадий
Геннадий Гудков  внесен в список экстремистов и террористов Фото:

Бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков (признан иноагентом в России) внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. Об этом свидетельствую данные базы ведомства.

«Гудков Геннадий Владимирович*, 15.08.1956 г. р., Город Коломна, Московской области», — отмечается в соответствующей базе Росфинмониторинга, где отмечены экстремисты и террористы. Статус иноагента депутат получил в марте 2023 года за свои высказывания на тему спецоперации РФ на Украине.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень террористов и экстремистов.

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Бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков (признан иноагентом в России) внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. Об этом свидетельствую данные базы ведомства. «Гудков Геннадий Владимирович*, 15.08.1956 г. р., Город Коломна, Московской области», — отмечается в соответствующей базе Росфинмониторинга, где отмечены экстремисты и террористы. Статус иноагента депутат получил в марте 2023 года за свои высказывания на тему спецоперации РФ на Украине. *Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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