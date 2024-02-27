Экс-депутата Госдумы Гудкова* признали террористом и экстремистом

27 февраля 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Геннадий Гудков внесен в список экстремистов и террористов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков (признан иноагентом в России) внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. Об этом свидетельствую данные базы ведомства. «Гудков Геннадий Владимирович*, 15.08.1956 г. р., Город Коломна, Московской области», — отмечается в соответствующей базе Росфинмониторинга, где отмечены экстремисты и террористы. Статус иноагента депутат получил в марте 2023 года за свои высказывания на тему спецоперации РФ на Украине. *Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень террористов и экстремистов.

Бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков (признан иноагентом в России) внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. Об этом свидетельствую данные базы ведомства. «Гудков Геннадий Владимирович*, 15.08.1956 г. р., Город Коломна, Московской области», — отмечается в соответствующей базе Росфинмониторинга, где отмечены экстремисты и террористы. Статус иноагента депутат получил в марте 2023 года за свои высказывания на тему спецоперации РФ на Украине. *Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень террористов и экстремистов.