27 февраля 2024

Пермяков предупредили о повышении цен на частные дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом Алексея Кочнева в поселке Кунгурка, Свердловская область, коттедж, дача, загородный дом, частный дом, дом кочнева
В марте загородные дома подорожают на 10% Фото:

В Перми прогнозируют повышение стоимости частных домов и коттеджей. Рост цен коснется как строительства, так и покупки готовых объектов, рассказал URA.RU специалист пермской компании «Загородный дом» Рамзит Ахтямиев.

«С 1 марта цены на индивидуальное жилищное строительство в некоторых загородных поселках вырастут на 10%. Подорожание продолжится, потому что рост рынка ИЖС напрямую зависит от рынка квартир. Мы видим, что в Перми дорожает и „первичка“, и „вторичка“. Люди начинают осознавать, что собственный дом дешевле, чем квартира. Многие принимают решение в пользу ИЖС. Так как растет спрос, застройщики поднимают цены», — рассказал Рамзит Ахтямиев корреспонденту агентства.

Он добавил, что спрос на ИЖС повышается благодаря наличию ипотеки с господдержкой. Банки выдают кредиты на строительство частного дома или на покупку готового от 8% годовых. Низкие процентные ставки стимулируют людей делать выбор в пользу загородного жилья. Так, по данным сайта Restate, в феврале 2024 года стоимость домов уже выросла на 10,84%.

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В Перми прогнозируют повышение стоимости частных домов и коттеджей. Рост цен коснется как строительства, так и покупки готовых объектов, рассказал URA.RU специалист пермской компании «Загородный дом» Рамзит Ахтямиев. «С 1 марта цены на индивидуальное жилищное строительство в некоторых загородных поселках вырастут на 10%. Подорожание продолжится, потому что рост рынка ИЖС напрямую зависит от рынка квартир. Мы видим, что в Перми дорожает и „первичка“, и „вторичка“. Люди начинают осознавать, что собственный дом дешевле, чем квартира. Многие принимают решение в пользу ИЖС. Так как растет спрос, застройщики поднимают цены», — рассказал Рамзит Ахтямиев корреспонденту агентства. Он добавил, что спрос на ИЖС повышается благодаря наличию ипотеки с господдержкой. Банки выдают кредиты на строительство частного дома или на покупку готового от 8% годовых. Низкие процентные ставки стимулируют людей делать выбор в пользу загородного жилья. Так, по данным сайта Restate, в феврале 2024 года стоимость домов уже выросла на 10,84%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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