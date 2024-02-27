Пермяков предупредили о повышении цен на частные дома

28 февраля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

В марте загородные дома подорожают на 10% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми прогнозируют повышение стоимости частных домов и коттеджей. Рост цен коснется как строительства, так и покупки готовых объектов, рассказал URA.RU специалист пермской компании «Загородный дом» Рамзит Ахтямиев. «С 1 марта цены на индивидуальное жилищное строительство в некоторых загородных поселках вырастут на 10%. Подорожание продолжится, потому что рост рынка ИЖС напрямую зависит от рынка квартир. Мы видим, что в Перми дорожает и „первичка“, и „вторичка“. Люди начинают осознавать, что собственный дом дешевле, чем квартира. Многие принимают решение в пользу ИЖС. Так как растет спрос, застройщики поднимают цены», — рассказал Рамзит Ахтямиев корреспонденту агентства. Он добавил, что спрос на ИЖС повышается благодаря наличию ипотеки с господдержкой. Банки выдают кредиты на строительство частного дома или на покупку готового от 8% годовых. Низкие процентные ставки стимулируют людей делать выбор в пользу загородного жилья. Так, по данным сайта Restate, в феврале 2024 года стоимость домов уже выросла на 10,84%.

В Перми прогнозируют повышение стоимости частных домов и коттеджей. Рост цен коснется как строительства, так и покупки готовых объектов, рассказал URA.RU специалист пермской компании «Загородный дом» Рамзит Ахтямиев. «С 1 марта цены на индивидуальное жилищное строительство в некоторых загородных поселках вырастут на 10%. Подорожание продолжится, потому что рост рынка ИЖС напрямую зависит от рынка квартир. Мы видим, что в Перми дорожает и „первичка“, и „вторичка“. Люди начинают осознавать, что собственный дом дешевле, чем квартира. Многие принимают решение в пользу ИЖС. Так как растет спрос, застройщики поднимают цены», — рассказал Рамзит Ахтямиев корреспонденту агентства. Он добавил, что спрос на ИЖС повышается благодаря наличию ипотеки с господдержкой. Банки выдают кредиты на строительство частного дома или на покупку готового от 8% годовых. Низкие процентные ставки стимулируют людей делать выбор в пользу загородного жилья. Так, по данным сайта Restate, в феврале 2024 года стоимость домов уже выросла на 10,84%.