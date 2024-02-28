Пермячка через суд избавилась от массажера, одеяла и подушек

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Одеяло и подушки были проданы по завышенной цене Фото:

Жительница Краснокамска Пермского края через суд добилась расторжения спорного договора купли-продажи дорогостоящих бытовых предметов. Речь о покупке вибромассажной накидки, ручного массажера, одеяла и подушек. Пенсионерке удалось доказать суду, что ее обманули, навязав товары для дома с массой противопоказаний по завышенной цене.

«В сентябре 2023 года на презентации товаров для здоровья в одном из кафе пенсионерка стала обладательницей вибромассажной накидки, ручного массажера, одеяла и двух подушек из шерсти австралийского мериноса. Денежных средств в размере 89 тысяч рублей у нее не оказалось, поэтому покупку оформили в кредит. Истец была без очков, документы не читала. Дома поняла, что ее обманули. Суд признал исковые требования женщины о расторжении договора купли-продажи подлежащими удовлетворению», — сообщается на сайте Краснокамского городского суда.

Ответчик выражал несогласие с претензиями, ссылаясь на факт предварительной демонстрации товаров в ходе мероприятия. Но в итоге иск был удовлетворен. В пользу пенсионерки взыскано 290 тысяч рублей. Это уплаченные за товар средства, а также компенсация морального вреда и расходы на юриста.

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Жительница Краснокамска Пермского края через суд добилась расторжения спорного договора купли-продажи дорогостоящих бытовых предметов. Речь о покупке вибромассажной накидки, ручного массажера, одеяла и подушек. Пенсионерке удалось доказать суду, что ее обманули, навязав товары для дома с массой противопоказаний по завышенной цене. «В сентябре 2023 года на презентации товаров для здоровья в одном из кафе пенсионерка стала обладательницей вибромассажной накидки, ручного массажера, одеяла и двух подушек из шерсти австралийского мериноса. Денежных средств в размере 89 тысяч рублей у нее не оказалось, поэтому покупку оформили в кредит. Истец была без очков, документы не читала. Дома поняла, что ее обманули. Суд признал исковые требования женщины о расторжении договора купли-продажи подлежащими удовлетворению», — сообщается на сайте Краснокамского городского суда. Ответчик выражал несогласие с претензиями, ссылаясь на факт предварительной демонстрации товаров в ходе мероприятия. Но в итоге иск был удовлетворен. В пользу пенсионерки взыскано 290 тысяч рублей. Это уплаченные за товар средства, а также компенсация морального вреда и расходы на юриста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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