В Челябинской области карантин по гриппу продлили в 17 классах

В Челябинской области карантин по гриппу и ОРВИ продлили в 17 классах 12 школ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.
«Частично приостановлен учебный процесс в 16 классах 11 общеобразовательных организаций и одной дошкольной группе. Обучение проводится в дистанционном режиме», — сообщили в надзорном ведомстве.
Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась за неделю с 19 по 25 февраля на 24,9%. Самая положительная динамика наблюдается среди школьников от 7 до 14 лет — снижение составило 31,3%. Среди взрослого населения показатель равен 22,8%, детей от трех до шести лет — 25,7%, детей до трех лет — 17%.
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