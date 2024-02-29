Сотрудницу свердловской больницы, которую задержали силовики, увезли на скорой

Женщине потребовалась помощь медиков
Женщине-кадровику, которую задержали в Новолялинской районной больнице (Свердловская область), стало плохо после ареста. Ее пришлось госпитализировать, отметил источник URA.RU.
«После задержания самочувствие женщины резко ухудшилось. Силовики вызвали ей машину скорой помощи, а медики доставили в Новолялинскую районную больницу», — пояснил собеседник агентства.
О задержании женщины URA.RU сообщило утром. По неофициальной версии, силовики подозревают ее во взятке. В силовых структурах Свердловской области пока не комментируют инцидент.
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