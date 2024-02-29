Сотрудницу свердловской больницы, которую задержали силовики, увезли на скорой

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщине потребовалась помощь медиков
Женщине потребовалась помощь медиков Фото:

Женщине-кадровику, которую задержали в Новолялинской районной больнице (Свердловская область), стало плохо после ареста. Ее пришлось госпитализировать, отметил источник URA.RU.

«После задержания самочувствие женщины резко ухудшилось. Силовики вызвали ей машину скорой помощи, а медики доставили в Новолялинскую районную больницу», — пояснил собеседник агентства.

О задержании женщины URA.RU сообщило утром. По неофициальной версии, силовики подозревают ее во взятке. В силовых структурах Свердловской области пока не комментируют инцидент.

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Женщине-кадровику, которую задержали в Новолялинской районной больнице (Свердловская область), стало плохо после ареста. Ее пришлось госпитализировать, отметил источник URA.RU. «После задержания самочувствие женщины резко ухудшилось. Силовики вызвали ей машину скорой помощи, а медики доставили в Новолялинскую районную больницу», — пояснил собеседник агентства. О задержании женщины URA.RU сообщило утром. По неофициальной версии, силовики подозревают ее во взятке. В силовых структурах Свердловской области пока не комментируют инцидент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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