Сотрудницу свердловской больницы, которую задержали силовики, увезли на скорой

29 февраля 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Женщине потребовалась помощь медиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Женщине-кадровику, которую задержали в Новолялинской районной больнице (Свердловская область), стало плохо после ареста. Ее пришлось госпитализировать, отметил источник URA.RU. «После задержания самочувствие женщины резко ухудшилось. Силовики вызвали ей машину скорой помощи, а медики доставили в Новолялинскую районную больницу», — пояснил собеседник агентства. О задержании женщины URA.RU сообщило утром. По неофициальной версии, силовики подозревают ее во взятке. В силовых структурах Свердловской области пока не комментируют инцидент.

Женщине-кадровику, которую задержали в Новолялинской районной больнице (Свердловская область), стало плохо после ареста. Ее пришлось госпитализировать, отметил источник URA.RU. «После задержания самочувствие женщины резко ухудшилось. Силовики вызвали ей машину скорой помощи, а медики доставили в Новолялинскую районную больницу», — пояснил собеседник агентства. О задержании женщины URA.RU сообщило утром. По неофициальной версии, силовики подозревают ее во взятке. В силовых структурах Свердловской области пока не комментируют инцидент.