Суд отклонил жалобу американки, которую задержали в Екатеринбурге за госизмену. Фото

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Марат Мусин (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, суд
Ксении Карелиной может грозить до 20 лет тюрьмы Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ

Свердловский областной суд Екатеринбурга отклонил апелляционную жалобу Ксении Карелиной, отправленную в СИЗО по обвинению в госизмене из-за денежных средств, которые она отправила на нужды украинской армии. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

«Суд постановил оставить без изменений меру пресечения. Ксения Карелина останется в СИЗО», — сказала судья. В суд пришел отец Карелиной, он отказался от общения с прессой, литшь пояснив, что не знал о том, что Ксения перевела 52 доллара Украине.

О том, что сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге 32-летнюю жительницу Лос-Анджелеса (США), которая собирала деньги на нужны ВСУ, стало известно 20 февраля. Карелина, имеющая двойное гражданство, по данным ведомства, участвовала в акциях в поддержку киевского режима. Против нее было возбуждено дело о госизмене. Суд отправил ее в СИЗО. Девушке может грозить до 20 лет тюрьмы. Вся актуальная информация о громком аресте — в сюжете URA.RU.

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Свердловский областной суд Екатеринбурга отклонил апелляционную жалобу Ксении Карелиной, отправленную в СИЗО по обвинению в госизмене из-за денежных средств, которые она отправила на нужды украинской армии. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «Суд постановил оставить без изменений меру пресечения. Ксения Карелина останется в СИЗО», — сказала судья. В суд пришел отец Карелиной, он отказался от общения с прессой, литшь пояснив, что не знал о том, что Ксения перевела 52 доллара Украине. О том, что сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге 32-летнюю жительницу Лос-Анджелеса (США), которая собирала деньги на нужны ВСУ, стало известно 20 февраля. Карелина, имеющая двойное гражданство, по данным ведомства, участвовала в акциях в поддержку киевского режима. Против нее было возбуждено дело о госизмене. Суд отправил ее в СИЗО. Девушке может грозить до 20 лет тюрьмы. Вся актуальная информация о громком аресте — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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