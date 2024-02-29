Ксении Карелиной может грозить до 20 лет тюрьмы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ

Свердловский областной суд Екатеринбурга отклонил апелляционную жалобу Ксении Карелиной, отправленную в СИЗО по обвинению в госизмене из-за денежных средств, которые она отправила на нужды украинской армии. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

«Суд постановил оставить без изменений меру пресечения. Ксения Карелина останется в СИЗО», — сказала судья. В суд пришел отец Карелиной, он отказался от общения с прессой, литшь пояснив, что не знал о том, что Ксения перевела 52 доллара Украине.

О том, что сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге 32-летнюю жительницу Лос-Анджелеса (США), которая собирала деньги на нужны ВСУ, стало известно 20 февраля. Карелина, имеющая двойное гражданство, по данным ведомства, участвовала в акциях в поддержку киевского режима. Против нее было возбуждено дело о госизмене. Суд отправил ее в СИЗО. Девушке может грозить до 20 лет тюрьмы. Вся актуальная информация о громком аресте — в сюжете URA.RU.

Фото: Илья Московец © URA.RU