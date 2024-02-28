Безработный депутат из ХМАО сэкономит на оскорблении чиновников

В Урае безработный депутат Леонард Насибуллин сэкономит на оскорблении чиновников. Суд отклонил исковые требования главы МАУ «Культура» Алексея Примака и начальницы управления по культуре Ульяны Кащеевой. Первый требовал с Насибуллина 300 тысяч рублей за то, что его назвали «бездарем и идиотом», а вторая — 30 тысяч рублей за фразу «некоторые чиновники — мерзкие твари», сообщает инсайдер URA.RU в местном политбомонде.
«Насибуллин сэкономит на оскорблении работников культуры. Исковые требования Кащеевой и Примака отклонены», — поделился собеседник агентства. Инсайд подтверждается информацией с сайта горсуда Урая. Судья вернул заявления, чтобы оскорбленные чиновники смогли внести в них правки, но оба не успели сделать это в срок.
Насибуллин обжаловал штрафы за оскорбление Примака и Кащеевой по административным делам. Апелляционная инстанция рассмотрит дело позже.
Ранее URA.RU писало о том, что Насибуллину присудили штраф за оскорбление работников культуры. Суд признал его виновным в административном правонарушении и назначил ему 10 тысяч рублей штрафа.
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