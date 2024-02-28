28 февраля 2024

Безработный депутат из ХМАО сэкономит на оскорблении чиновников

Суд Урая отказал оскорбленным работникам культуры в компенсации морального вреда
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат думы Урая избежал компенсации за оскорбление чиновников Фото:

В Урае безработный депутат Леонард Насибуллин сэкономит на оскорблении чиновников. Суд отклонил исковые требования главы МАУ «Культура» Алексея Примака и начальницы управления по культуре Ульяны Кащеевой. Первый требовал с Насибуллина 300 тысяч рублей за то, что его назвали «бездарем и идиотом», а вторая — 30 тысяч рублей за фразу «некоторые чиновники — мерзкие твари», сообщает инсайдер URA.RU в местном политбомонде.

«Насибуллин сэкономит на оскорблении работников культуры. Исковые требования Кащеевой и Примака отклонены», — поделился собеседник агентства. Инсайд подтверждается информацией с сайта горсуда Урая. Судья вернул заявления, чтобы оскорбленные чиновники смогли внести в них правки, но оба не успели сделать это в срок.

Насибуллин обжаловал штрафы за оскорбление Примака и Кащеевой по административным делам. Апелляционная инстанция рассмотрит дело позже.

Ранее URA.RU писало о том, что Насибуллину присудили штраф за оскорбление работников культуры. Суд признал его виновным в административном правонарушении и назначил ему 10 тысяч рублей штрафа.

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В Урае безработный депутат Леонард Насибуллин сэкономит на оскорблении чиновников. Суд отклонил исковые требования главы МАУ «Культура» Алексея Примака и начальницы управления по культуре Ульяны Кащеевой. Первый требовал с Насибуллина 300 тысяч рублей за то, что его назвали «бездарем и идиотом», а вторая — 30 тысяч рублей за фразу «некоторые чиновники — мерзкие твари», сообщает инсайдер URA.RU в местном политбомонде. «Насибуллин сэкономит на оскорблении работников культуры. Исковые требования Кащеевой и Примака отклонены», — поделился собеседник агентства. Инсайд подтверждается информацией с сайта горсуда Урая. Судья вернул заявления, чтобы оскорбленные чиновники смогли внести в них правки, но оба не успели сделать это в срок. Насибуллин обжаловал штрафы за оскорбление Примака и Кащеевой по административным делам. Апелляционная инстанция рассмотрит дело позже. Ранее URA.RU писало о том, что Насибуллину присудили штраф за оскорбление работников культуры. Суд признал его виновным в административном правонарушении и назначил ему 10 тысяч рублей штрафа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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