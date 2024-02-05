Суд заставит одиозного депутата из ХМАО ответить за оскорбления властей

Скандальный депутат Насибуллин из ХМАО заплатит 10 тысяч рублей за оскорбление

Депутат проиграл суд (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд заставит одиозного депутата думы Урая Насибуллина ответить за оскорбления властей. Источники «ПиГ», утверждают, что ему присудили два административных штрафа в размере пяти тысяч рублей за то, что он назвал главу МАУ «Культура» Алексея Примака «бездарем и идиотом», а начальницу управления по культуре Ульяну Кащееву упомянул в разрезе высказывания «некоторые чиновники — мерзкие твари».

«Потерпевшие не удовлетворились штрафами и требуют с Насибуллина компенсацию в 300 (Примак) и 30 (Кащеева) тысяч рублей. Депутат намерен настаивать на смене руководства местной культуры, но теперь уже будет более тщательно подбирать выражения», — сообщает инсайдер.

Насибуллин в беседе с журналистом агентства подтвердил, что решение суда было вынесено не в его пользу. Он заявил, что будет его обжаловать, но от подробных комментариев отказался.

Ранее URA.RU писало, что Насибуллин получил публичное порицание от городской думы. Дисциплинарное наказание вынесено после того, как депутат стал фигурантом уголовного дела об оскорблении спикера Александра Величко, назвав его «фуфлом» на своей странице в соцсетях.