Челябинка попала в рейтинг Forbes-2024 как одна из самых богатейших женщин РФ

После двухлетнего перерыва Forbes Woman опубликовал рейтинг богатейших женщин России, заработавших капитал самостоятельно. Замыкает список топ-10 новичок: челябинка Елена Соболева, миноритарный совладелец группы «Меркурий Ритейл Холдинг».
«Елена Соболева — супруга основателя сети «Красное & Белое» челябинского бизнесмена Сергея Студенникова. Ей 57 лет, у нее двое детей. Вместе со Студенниковым она владеет долей в компании «Меркурий Ритейл Холдинг», управляющей торговыми сетями «Красное & Белое» и «Бристоль», — пишет Forbes.
Издание также определяет Соболеву как частного инвестора и оценивает ее состояние в 250 млн долларов. В компании «Меркурий Ритейл Холдинг» ей принадлежит 4% и она получает с этого дивиденды. В Челябинске у предпринимательницы также есть собственная сеть салонов «Дом кафеля».
Первое место рейтинга Forbes Woman заняла генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук. Ей 48 лет и ее состояние оценивается в 7,2 млрд долларов.
По итогам 2022 года консолидированная прибыль собственника сети «Красное и белое» из Челябинска компании «Меркурий Ритейл Холдинг» превысила 48,2 млрд рублей. Этот показатель выше аналогичных у X5 Group и «Магнита».
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