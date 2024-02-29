Челябинка попала в рейтинг Forbes-2024 как одна из самых богатейших женщин РФ

Forbes: состояние челябинки Елены Соболевой оценивается в 250 млн долларов

01 марта 2024 в 07:20 Размер текста - 17 +

По данным Forbes Елене Соболевой принадлежит 4% «Меркурий Ритейл Холдинг» (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU После двухлетнего перерыва Forbes Woman опубликовал рейтинг богатейших женщин России, заработавших капитал самостоятельно. Замыкает список топ-10 новичок: челябинка Елена Соболева, миноритарный совладелец группы «Меркурий Ритейл Холдинг». «Елена Соболева — супруга основателя сети «Красное & Белое» челябинского бизнесмена Сергея Студенникова. Ей 57 лет, у нее двое детей. Вместе со Студенниковым она владеет долей в компании «Меркурий Ритейл Холдинг», управляющей торговыми сетями «Красное & Белое» и «Бристоль», — пишет Forbes. Издание также определяет Соболеву как частного инвестора и оценивает ее состояние в 250 млн долларов. В компании «Меркурий Ритейл Холдинг» ей принадлежит 4% и она получает с этого дивиденды. В Челябинске у предпринимательницы также есть собственная сеть салонов «Дом кафеля». Первое место рейтинга Forbes Woman заняла генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук. Ей 48 лет и ее состояние оценивается в 7,2 млрд долларов. По итогам 2022 года консолидированная прибыль собственника сети «Красное и белое» из Челябинска компании «Меркурий Ритейл Холдинг» превысила 48,2 млрд рублей. Этот показатель выше аналогичных у X5 Group и «Магнита».

После двухлетнего перерыва Forbes Woman опубликовал рейтинг богатейших женщин России, заработавших капитал самостоятельно. Замыкает список топ-10 новичок: челябинка Елена Соболева, миноритарный совладелец группы «Меркурий Ритейл Холдинг». «Елена Соболева — супруга основателя сети «Красное & Белое» челябинского бизнесмена Сергея Студенникова. Ей 57 лет, у нее двое детей. Вместе со Студенниковым она владеет долей в компании «Меркурий Ритейл Холдинг», управляющей торговыми сетями «Красное & Белое» и «Бристоль», — пишет Forbes. Издание также определяет Соболеву как частного инвестора и оценивает ее состояние в 250 млн долларов. В компании «Меркурий Ритейл Холдинг» ей принадлежит 4% и она получает с этого дивиденды. В Челябинске у предпринимательницы также есть собственная сеть салонов «Дом кафеля». Первое место рейтинга Forbes Woman заняла генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук. Ей 48 лет и ее состояние оценивается в 7,2 млрд долларов. По итогам 2022 года консолидированная прибыль собственника сети «Красное и белое» из Челябинска компании «Меркурий Ритейл Холдинг» превысила 48,2 млрд рублей. Этот показатель выше аналогичных у X5 Group и «Магнита».