Куйвашев дал министрам три дня на работу с установками Путина

01 марта 2024 в 13:58 Размер текста - 17 +

Сам Евгений Куйвашев, по одной из версий, еще не вернулся из столицы Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил членам правительства разработать проекты поручений по мотивам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Срок — до 4 марта, рассказал URA.RU источник, близкий к резиденции губернатора. «Этим [подготовкой поручений] сейчас заняты все члены правительства. В единый пакет предложения сводит минэкономики (возглавляет Руслан Садыков — прим. ред.)», — поделился собеседник. Сам губернатор, по одной из версий, еще не вернулся из Москвы. В департамент информполитики региона направлен запрос по теме, ответ на него будет опубликован, как только поступит. Новость по теме Губернатор Куйвашев поблагодарил Путина после его послания элите Как писало URA.RU, накануне — сразу после выступления главы государства, — Куйвашев публично заверял, что свердловские власти «выстроят работу абсолютно по всем озвученным Владимиром Владимировичем Путиным направлениям». Президент в своем послании депутатам, сенаторам, губернаторам и силовикам огласил пять новых нацпроектов — «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных». Также российский лидер заявил о продлении семейной ипотеки под 6% до 2030 года и выделении 400 млрд рублей на ремонт детских садов. Кроме того, Путин назвал в числе приоритетов рост доходов населения и пообещал разработать программу, по которой работники культуры, приезжающие в сельскую местность, получат право на выплату в миллион рублей, а в новых регионах — два. Обо всех инициативах президента URA.RU рассказывало в сбойке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил членам правительства разработать проекты поручений по мотивам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Срок — до 4 марта, рассказал URA.RU источник, близкий к резиденции губернатора. «Этим [подготовкой поручений] сейчас заняты все члены правительства. В единый пакет предложения сводит минэкономики (возглавляет Руслан Садыков — прим. ред.)», — поделился собеседник. Сам губернатор, по одной из версий, еще не вернулся из Москвы. В департамент информполитики региона направлен запрос по теме, ответ на него будет опубликован, как только поступит. Как писало URA.RU, накануне — сразу после выступления главы государства, — Куйвашев публично заверял, что свердловские власти «выстроят работу абсолютно по всем озвученным Владимиром Владимировичем Путиным направлениям». Президент в своем послании депутатам, сенаторам, губернаторам и силовикам огласил пять новых нацпроектов — «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных». Также российский лидер заявил о продлении семейной ипотеки под 6% до 2030 года и выделении 400 млрд рублей на ремонт детских садов. Кроме того, Путин назвал в числе приоритетов рост доходов населения и пообещал разработать программу, по которой работники культуры, приезжающие в сельскую местность, получат право на выплату в миллион рублей, а в новых регионах — два. Обо всех инициативах президента URA.RU рассказывало в сбойке.