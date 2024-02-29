Губернатор Куйвашев поблагодарил Путина после его послания элите

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Куйвашев.Выставка Россия на ВДНХ. Москва, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев заверил, что выполнит все поручения главы государства Фото:
новость из сюжета
Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за его решение продлить трассу Москва — Казань до Екатеринбурга. Реплику губернатора опубликовал областной департамент информполитики.

«В год семьи [Путин] анонсировал целый ряд беспрецедентных мер социальной поддержки россиян и запустил новые очень востребованные национальные проекты. Мы в Свердловской области незамедлительно начнем работу над выполнением установок главы государства. Особое внимание — заявлению президента о продлении трассы М12 до Екатеринбурга уже в этом году. Я благодарен президенту за это решение», — сказал Куйвашев.

Он пообещал, что работы о продлении автодороги будут выполнены в полном объеме. «Отдельно отмечу и важность для Свердловской области — крупного индустриального центра страны — увеличения фонда развития промышленности. Заверяю, регион выстроит работу абсолютно по всем, озвученным Владимиром Владимировичем Путиным, направлениям», — резюмировал губернатор.

Владимир Путин огласил послание Федеральному посланию 29 февраля, программная речь стала рекордной по длительности. Выборы президента России запланированы на 15—17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владимир Путин и Владислав Даванков.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за его решение продлить трассу Москва — Казань до Екатеринбурга. Реплику губернатора опубликовал областной департамент информполитики. «В год семьи [Путин] анонсировал целый ряд беспрецедентных мер социальной поддержки россиян и запустил новые очень востребованные национальные проекты. Мы в Свердловской области незамедлительно начнем работу над выполнением установок главы государства. Особое внимание — заявлению президента о продлении трассы М12 до Екатеринбурга уже в этом году. Я благодарен президенту за это решение», — сказал Куйвашев. Он пообещал, что работы о продлении автодороги будут выполнены в полном объеме. «Отдельно отмечу и важность для Свердловской области — крупного индустриального центра страны — увеличения фонда развития промышленности. Заверяю, регион выстроит работу абсолютно по всем, озвученным Владимиром Владимировичем Путиным, направлениям», — резюмировал губернатор. Владимир Путин огласил послание Федеральному посланию 29 февраля, программная речь стала рекордной по длительности. Выборы президента России запланированы на 15—17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владимир Путин и Владислав Даванков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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