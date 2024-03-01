Британия приказала РФ освободить из колонии иноагента

Глава МИД Британии Кэмерон призвал освободить Кара-Мурзу* из заключения

02 марта 2024 в 07:44 Размер текста - 17 +

Иноагент Владимир Кара-Мурза имеет гражданство Великобритании Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр иностранных дел Дэвид Кэмерон призвал Россию освободить из заключения публициста Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом в список иноагентов). У заключенного есть британское гражданство. «Условия содержания в омской колонии создают угрозу жизни Кара-Мурзы <…> Он должен быть освобожден на гуманитарных основаниях для срочного лечения», — говорится в заявлении Дэвида Кэмерона. Его обращение опубликовано на сайте британского МИДа. Кара-Мурза был приговорен к 25 годам колонии строгого режима по статье о государственной измене, пишет A42.Ru. Также он обвинен в распространении фейков о ВС России и руководстве нежелательной организацией. Сам журналист отказался признавать вину. *Владимир Кара-Мурза внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов в России

Министр иностранных дел Дэвид Кэмерон призвал Россию освободить из заключения публициста Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом в список иноагентов). У заключенного есть британское гражданство. «Условия содержания в омской колонии создают угрозу жизни Кара-Мурзы <…> Он должен быть освобожден на гуманитарных основаниях для срочного лечения», — говорится в заявлении Дэвида Кэмерона. Его обращение опубликовано на сайте британского МИДа. Кара-Мурза был приговорен к 25 годам колонии строгого режима по статье о государственной измене, пишет A42.Ru. Также он обвинен в распространении фейков о ВС России и руководстве нежелательной организацией. Сам журналист отказался признавать вину. *Владимир Кара-Мурза внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов в России