Компания пермского миллиардера Рыболовлева получила 300 млн рублей дивидендов

02 марта 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

Выручка составила 29,7 миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ООО «Оргстрой-финанс», подконтрольное пермскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, получило почти 300 миллионов дивидендов за 2023 год. Информация об этом указана на портале «СПАРК-Интерфакс». «Выручка ООО „Оргстрой-финанс“ за 2023 год составила 29,7 миллиона рублей, но при этом общество выбралось из убытков, получив 277,7 миллиона рублей чистой прибыли. Доходы компании от участия в других организациях составили 293,5 миллиона рублей», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на портал. Ранее Рыболовлев увеличил свое состояние на 1,4 миллиарда долларов всего за три месяца. Он разместился на 179 строке среди 500 самых богатых людей планеты.

ООО «Оргстрой-финанс», подконтрольное пермскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, получило почти 300 миллионов дивидендов за 2023 год. Информация об этом указана на портале «СПАРК-Интерфакс». «Выручка ООО „Оргстрой-финанс“ за 2023 год составила 29,7 миллиона рублей, но при этом общество выбралось из убытков, получив 277,7 миллиона рублей чистой прибыли. Доходы компании от участия в других организациях составили 293,5 миллиона рублей», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на портал. Ранее Рыболовлев увеличил свое состояние на 1,4 миллиарда долларов всего за три месяца. Он разместился на 179 строке среди 500 самых богатых людей планеты.