03 марта 2024

Пассажирам электрички, которая загорелась по пути в Екатеринбург, заплатят

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожная станция Пермь-2., ласточка, электричка ласточка, электричка зимой
Поезд выехал из Челябинска утром 4 марта (архивное фото) Фото:

Пассажирам электрички, следовавшей из Челябинска в Екатеринбург, которые не доехали до железнодорожного вокзала из-за задымления, выплатят компенсацию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

«По вопросам компенсации за непредоставленную часть услуги (проследование от „Ботанической“ до станции „Екатеринбург-Пассажирский“) пассажиры могут обратиться к перевозчику — АО „Свердловская пригородная компания“. Свердловская железная дорога приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении СвЖД.

Задымление произошло утром 4 марта, когда состав был на екатеринбургской остановке «Ботаническая». Всех пассажиров вывели из электрички. До вокзала они добрались на автобусах. Поезд отправили на техобслуживание.

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Пассажирам электрички, следовавшей из Челябинска в Екатеринбург, которые не доехали до железнодорожного вокзала из-за задымления, выплатят компенсацию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). «По вопросам компенсации за непредоставленную часть услуги (проследование от „Ботанической“ до станции „Екатеринбург-Пассажирский“) пассажиры могут обратиться к перевозчику — АО „Свердловская пригородная компания“. Свердловская железная дорога приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении СвЖД. Задымление произошло утром 4 марта, когда состав был на екатеринбургской остановке «Ботаническая». Всех пассажиров вывели из электрички. До вокзала они добрались на автобусах. Поезд отправили на техобслуживание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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