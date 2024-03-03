Пассажирам электрички, которая загорелась по пути в Екатеринбург, заплатят

Пассажирам электрички, следовавшей из Челябинска в Екатеринбург, которые не доехали до железнодорожного вокзала из-за задымления, выплатят компенсацию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).
«По вопросам компенсации за непредоставленную часть услуги (проследование от „Ботанической“ до станции „Екатеринбург-Пассажирский“) пассажиры могут обратиться к перевозчику — АО „Свердловская пригородная компания“. Свердловская железная дорога приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении СвЖД.
Задымление произошло утром 4 марта, когда состав был на екатеринбургской остановке «Ботаническая». Всех пассажиров вывели из электрички. До вокзала они добрались на автобусах. Поезд отправили на техобслуживание.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.