В электричке, следовавшей из Челябинска в Екатеринбург, вспыхнул пожар

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Железнодорожная станция Пермь-2., ласточка, электричка ласточка, электричка зимой
Рейсовая электричка выехала из Челябинска утром 4 марта (архивное фото) Фото:

В одном из вагонов пригородного поезда, который ехал из Челябинска в Екатеринбург, произошло задымление. Информацию, появившуюся в ряде СМИ, URA.RU подтвердили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

«Сегодня в районе остановочного пункта „Ботаническая“ в Екатеринбурге (перегон Уктус — Шарташ Свердловской железной дороги) произошло задымление в одном из вагонов пригородного поезда №7005 Челябинск — Екатеринбург (отправлением в 06:39 из Челябинска). Железнодорожники оперативно нейтрализовали задымление», — пояснили в СвЖД.

После этого состав был направлен на внеплановое техобслуживание. А пассажиры продолжили путь на автобусах.

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В одном из вагонов пригородного поезда, который ехал из Челябинска в Екатеринбург, произошло задымление. Информацию, появившуюся в ряде СМИ, URA.RU подтвердили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). «Сегодня в районе остановочного пункта „Ботаническая“ в Екатеринбурге (перегон Уктус — Шарташ Свердловской железной дороги) произошло задымление в одном из вагонов пригородного поезда №7005 Челябинск — Екатеринбург (отправлением в 06:39 из Челябинска). Железнодорожники оперативно нейтрализовали задымление», — пояснили в СвЖД. После этого состав был направлен на внеплановое техобслуживание. А пассажиры продолжили путь на автобусах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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