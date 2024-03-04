В электричке, следовавшей из Челябинска в Екатеринбург, вспыхнул пожар

04 марта 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

Рейсовая электричка выехала из Челябинска утром 4 марта (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В одном из вагонов пригородного поезда, который ехал из Челябинска в Екатеринбург, произошло задымление. Информацию, появившуюся в ряде СМИ, URA.RU подтвердили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). «Сегодня в районе остановочного пункта „Ботаническая“ в Екатеринбурге (перегон Уктус — Шарташ Свердловской железной дороги) произошло задымление в одном из вагонов пригородного поезда №7005 Челябинск — Екатеринбург (отправлением в 06:39 из Челябинска). Железнодорожники оперативно нейтрализовали задымление», — пояснили в СвЖД. После этого состав был направлен на внеплановое техобслуживание. А пассажиры продолжили путь на автобусах.

В одном из вагонов пригородного поезда, который ехал из Челябинска в Екатеринбург, произошло задымление. Информацию, появившуюся в ряде СМИ, URA.RU подтвердили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). «Сегодня в районе остановочного пункта „Ботаническая“ в Екатеринбурге (перегон Уктус — Шарташ Свердловской железной дороги) произошло задымление в одном из вагонов пригородного поезда №7005 Челябинск — Екатеринбург (отправлением в 06:39 из Челябинска). Железнодорожники оперативно нейтрализовали задымление», — пояснили в СвЖД. После этого состав был направлен на внеплановое техобслуживание. А пассажиры продолжили путь на автобусах.