В электричке, следовавшей из Челябинска в Екатеринбург, вспыхнул пожар

В одном из вагонов пригородного поезда, который ехал из Челябинска в Екатеринбург, произошло задымление. Информацию, появившуюся в ряде СМИ, URA.RU подтвердили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).
«Сегодня в районе остановочного пункта „Ботаническая“ в Екатеринбурге (перегон Уктус — Шарташ Свердловской железной дороги) произошло задымление в одном из вагонов пригородного поезда №7005 Челябинск — Екатеринбург (отправлением в 06:39 из Челябинска). Железнодорожники оперативно нейтрализовали задымление», — пояснили в СвЖД.
После этого состав был направлен на внеплановое техобслуживание. А пассажиры продолжили путь на автобусах.
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