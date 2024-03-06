В межвузовском кампусе Челябинска будут делать зубные протезы из нанотитана

Челябинские студенты с современными технологиями познакомятся в лабораториях кампуса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В межвузовском кампусе Челябинска будут изготавливать зубные импланты из нанотитана. Как сообщила проректор Южно-Уральского государственного медуниверситета (ЮУГМУ) Наталья Нуриева, в кампусе откроют лабораторию нанотитановых изделий.

«Открытие лаборатории ЮУГМУ для изготовления нанотитановых изделий в межуниверситетском кампусе является важным шагом вперед для нашего университета. Эта лаборатория начнется со стоматологии и будет иметь большие перспективы для развития всей медицины», — рассказала Нуриева.

Руководитель отметила, что лаборатория позволит студентам познакомиться с передовыми технологиями и станет площадкой для проведения качественных исследований. По данным URA.RU, партнером выступит челябинская компания «Дентал Синтез». Предприятие поставляет продукцию в российские регионы и за рубеж.

«Люди, с которыми мы работаем в этом направлении, наши давнее партнеры. Университет нам всегда помогал, а мы — ему. Пациенты уже сегодня могут рассчитывать на высококлассные технологичные продукты в медицине, которые конкурируют с именитыми международными брендами. Объединяясь и создавая такие центры притяжения, мы создаем будущее в науке и жизни», — заявил URA.RU директор «Дентал Синтез» Василий Дюрягин.

Кроме лаборатории нанотитановых изделий, в кампусе заработают еще несколько. В ЮУГМУ запланировали открытие лаборатории фотополимерной 3D-печати для применения в стоматологии и в хирургии. Также заработает лаборатория эктопротезирования.