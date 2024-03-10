10 марта 2024

Муфтий Пермского края напомнил о ценностях Рамадана

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание губернатора Пермского края. Пермь, аблаев анвар-хазрат
Анвар хазрат Аблаев поздравил пермских мусульман с месяцем Рамадан Фото:

Для мусульман 10 марта с заходом Солнца начался священный месяц Рамадан. Муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев в соцсетях напомнил о его ценностях.

«Во время Рамадана наступают особенно благоприятные условия для совершения благих дел, поскольку уменьшаются искушения. Врата Рая открываются, врата Ада запираются, и шайтаны сковываются цепями. Но другой наш враг — наше собственное эго, к сожалению, остается на свободе, поэтому во время Рамадана человеку следует постоянно контролировать и обуздывать его побуждения и страсти», — написал муфтий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказывало URA.RU, мусульмане во время Рамадана соблюдают пост. Как отмечает Анвар хазрат Аблаев, Рамадан «является духовным испытанием, чтобы мусульмане смогли укрепить свои души и силу воли для борьбы с земными соблазнами». «Воздержание — лишь внешняя сторона соблюдения поста. Главное же в Рамадане то, что это время, которое мы целиком посвящаем глубокому познанию Всевышнего Аллаха и Его Слова», — пишет муфтий.

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Для мусульман 10 марта с заходом Солнца начался священный месяц Рамадан. Муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев в соцсетях напомнил о его ценностях. «Во время Рамадана наступают особенно благоприятные условия для совершения благих дел, поскольку уменьшаются искушения. Врата Рая открываются, врата Ада запираются, и шайтаны сковываются цепями. Но другой наш враг — наше собственное эго, к сожалению, остается на свободе, поэтому во время Рамадана человеку следует постоянно контролировать и обуздывать его побуждения и страсти», — написал муфтий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Как рассказывало URA.RU, мусульмане во время Рамадана соблюдают пост. Как отмечает Анвар хазрат Аблаев, Рамадан «является духовным испытанием, чтобы мусульмане смогли укрепить свои души и силу воли для борьбы с земными соблазнами». «Воздержание — лишь внешняя сторона соблюдения поста. Главное же в Рамадане то, что это время, которое мы целиком посвящаем глубокому познанию Всевышнего Аллаха и Его Слова», — пишет муфтий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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