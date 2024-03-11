В Кремле прокомментировали опасения США по поводу нанесения ядерного удара РФ по Украине

Песков: информация о ядерном ударе РФ по Украине не вызывает доверия
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Кремль не комментирует чужие рассуждения по поводу применения ядерного оружия, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Информация о намерениях России нанести ядерный удар по территории Украины в конце 2022 года является простыми рассуждениями, которые ничем не подкреплены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах. Не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях», — заявил Песков.

В США была сильная тревога относительно возможного применения тактического или боевого ядерного оружия Россией по территории Украины в конце 2022 года. Планы действий в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с ядерным вооружением, разрабатывались с лета 2022 года.

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Информация о намерениях России нанести ядерный удар по территории Украины в конце 2022 года является простыми рассуждениями, которые ничем не подкреплены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах. Не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях», — заявил Песков. В США была сильная тревога относительно возможного применения тактического или боевого ядерного оружия Россией по территории Украины в конце 2022 года. Планы действий в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с ядерным вооружением, разрабатывались с лета 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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