В Кремле прокомментировали опасения США по поводу нанесения ядерного удара РФ по Украине

Кремль не комментирует чужие рассуждения по поводу применения ядерного оружия, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Информация о намерениях России нанести ядерный удар по территории Украины в конце 2022 года является простыми рассуждениями, которые ничем не подкреплены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах. Не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях», — заявил Песков.
В США была сильная тревога относительно возможного применения тактического или боевого ядерного оружия Россией по территории Украины в конце 2022 года. Планы действий в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с ядерным вооружением, разрабатывались с лета 2022 года.
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