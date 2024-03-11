В мире Украина В Кремле прокомментировали опасения США по поводу нанесения ядерного удара РФ по Украине Песков: информация о ядерном ударе РФ по Украине не вызывает доверия 11 марта 2024 в 14:00 Размер текста - 17 + Кремль не комментирует чужие рассуждения по поводу применения ядерного оружия, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Информация о намерениях России нанести ядерный удар по территории Украины в конце 2022 года является простыми рассуждениями, которые ничем не подкреплены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах. Не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях», — заявил Песков. В США была сильная тревога относительно возможного применения тактического или боевого ядерного оружия Россией по территории Украины в конце 2022 года. Планы действий в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с ядерным вооружением, разрабатывались с лета 2022 года. Информация о намерениях России нанести ядерный удар по территории Украины в конце 2022 года является простыми рассуждениями, которые ничем не подкреплены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах. Не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях», — заявил Песков. В США была сильная тревога относительно возможного применения тактического или боевого ядерного оружия Россией по территории Украины в конце 2022 года. Планы действий в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с ядерным вооружением, разрабатывались с лета 2022 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям