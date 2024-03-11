11 марта 2024

Колесо самолета из ХМАО, который экстренно сел в Хабаровском крае, нашли на взлетной полосе

Самолет, летевший из ХМАО в Комсомольск-на-Амуре, потерял колесо при взлете
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, шасси, самолет, рабочий аэропорта
Техслужба аэропорта Нижневартовска нашла колесо улетевшего самолета на взлетной полосе Фото:

Колесо самолета из ХМАО, который экстренно сел в Хабаровском крае, обнаружили на взлетной полосе аэропорта Нижневартовска. Воздушное судно компании «СибНИА-Тест» благополучно приземлилось в Комсомольске-на-Амуре.

«По сообщению начальника комплексной смены предприятия, на боковой полосе безопасности аэродромной службой обнаружено колесо от самолета АН-12, рейс Нижневартовск — Комсомольск-на-Амуре. Эксплуатант АО „СибНИА-Тест“», — сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT.

Источник URA.RU, знакомый с авиационной сферой, подтвердил информацию о детали, найденной на взлетной полосе. «Самолет потерял колесо при взлете. Сотрудники аэропорта обнаружили его при осмотре территории», — сообщил инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что самолет, вылетевший из Нижневартовска, запросил экстренную посадку в Хабаровском крае из-за неисправности шасси. Воздушное судно перевозило авиационные детали.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Колесо самолета из ХМАО, который экстренно сел в Хабаровском крае, обнаружили на взлетной полосе аэропорта Нижневартовска. Воздушное судно компании «СибНИА-Тест» благополучно приземлилось в Комсомольске-на-Амуре. «По сообщению начальника комплексной смены предприятия, на боковой полосе безопасности аэродромной службой обнаружено колесо от самолета АН-12, рейс Нижневартовск — Комсомольск-на-Амуре. Эксплуатант АО „СибНИА-Тест“», — сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. Источник URA.RU, знакомый с авиационной сферой, подтвердил информацию о детали, найденной на взлетной полосе. «Самолет потерял колесо при взлете. Сотрудники аэропорта обнаружили его при осмотре территории», — сообщил инсайдер. Ранее URA.RU писало, что самолет, вылетевший из Нижневартовска, запросил экстренную посадку в Хабаровском крае из-за неисправности шасси. Воздушное судно перевозило авиационные детали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...