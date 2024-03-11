Общество Транспорт Колесо самолета из ХМАО, который экстренно сел в Хабаровском крае, нашли на взлетной полосе Самолет, летевший из ХМАО в Комсомольск-на-Амуре, потерял колесо при взлете 12 марта 2024 в 13:55 Размер текста - 17 + Техслужба аэропорта Нижневартовска нашла колесо улетевшего самолета на взлетной полосе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Колесо самолета из ХМАО, который экстренно сел в Хабаровском крае, обнаружили на взлетной полосе аэропорта Нижневартовска. Воздушное судно компании «СибНИА-Тест» благополучно приземлилось в Комсомольске-на-Амуре. «По сообщению начальника комплексной смены предприятия, на боковой полосе безопасности аэродромной службой обнаружено колесо от самолета АН-12, рейс Нижневартовск — Комсомольск-на-Амуре. Эксплуатант АО „СибНИА-Тест“», — сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. Источник URA.RU, знакомый с авиационной сферой, подтвердил информацию о детали, найденной на взлетной полосе. «Самолет потерял колесо при взлете. Сотрудники аэропорта обнаружили его при осмотре территории», — сообщил инсайдер. Ранее URA.RU писало, что самолет, вылетевший из Нижневартовска, запросил экстренную посадку в Хабаровском крае из-за неисправности шасси. Воздушное судно перевозило авиационные детали. Колесо самолета из ХМАО, который экстренно сел в Хабаровском крае, обнаружили на взлетной полосе аэропорта Нижневартовска. Воздушное судно компании «СибНИА-Тест» благополучно приземлилось в Комсомольске-на-Амуре. «По сообщению начальника комплексной смены предприятия, на боковой полосе безопасности аэродромной службой обнаружено колесо от самолета АН-12, рейс Нижневартовск — Комсомольск-на-Амуре. Эксплуатант АО „СибНИА-Тест“», — сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. Источник URA.RU, знакомый с авиационной сферой, подтвердил информацию о детали, найденной на взлетной полосе. «Самолет потерял колесо при взлете. Сотрудники аэропорта обнаружили его при осмотре территории», — сообщил инсайдер. Ранее URA.RU писало, что самолет, вылетевший из Нижневартовска, запросил экстренную посадку в Хабаровском крае из-за неисправности шасси. Воздушное судно перевозило авиационные детали. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям