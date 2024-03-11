Колесо самолета из ХМАО, который экстренно сел в Хабаровском крае, нашли на взлетной полосе

Колесо самолета из ХМАО, который экстренно сел в Хабаровском крае, обнаружили на взлетной полосе аэропорта Нижневартовска. Воздушное судно компании «СибНИА-Тест» благополучно приземлилось в Комсомольске-на-Амуре.
«По сообщению начальника комплексной смены предприятия, на боковой полосе безопасности аэродромной службой обнаружено колесо от самолета АН-12, рейс Нижневартовск — Комсомольск-на-Амуре. Эксплуатант АО „СибНИА-Тест“», — сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT.
Источник URA.RU, знакомый с авиационной сферой, подтвердил информацию о детали, найденной на взлетной полосе. «Самолет потерял колесо при взлете. Сотрудники аэропорта обнаружили его при осмотре территории», — сообщил инсайдер.
Ранее URA.RU писало, что самолет, вылетевший из Нижневартовска, запросил экстренную посадку в Хабаровском крае из-за неисправности шасси. Воздушное судно перевозило авиационные детали.
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