10 марта 2024

Самолет из ХМАО, экстренно севший в Хабаровском крае, доставлял авиадетали

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово после происшествия с посадкой самолета АН-12. Екатеринбург, аэропорт, трап, турбина, взлетное поле
Самолет из Нижневартовска, который совершил аварийную посадку в Комсомольске-на Амуре, принадлежал «СибНИА — тест» Фото:

Самолет из Нижневартовска (ХМАО), который совершил аварийную посадку в аэропорту Комсомольска-на-Амуре, перевозил авиационные детали. Источник URA.RU из сферы воздушных перевозок сообщил, что самолет принадлежит авиационному сертификационному центру «СибНИА — тест».

«Самолет АН-12, который экстренно сел в Хабаровском крае, принадлежит компании „СибНИА-тест“. На нем производят транспортировку комплектующих для самолетов, лаков, красок», — рассказал инсайдер агентства.

Агентство URA.RU запросило комментарий в АО «АСЦ «СибНИА — тест». На звонок корреспондента в пресс-службе компании не ответили.

Ранее URA.RU писало, что самолет Ан-12, вылетевший из Нижневартовска, экстренно приземлился в Хабаровском крае. Борт сел в аэропорту Комсомольска-на-Амуре без переднего колеса.

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Самолет из Нижневартовска (ХМАО), который совершил аварийную посадку в аэропорту Комсомольска-на-Амуре, перевозил авиационные детали. Источник URA.RU из сферы воздушных перевозок сообщил, что самолет принадлежит авиационному сертификационному центру «СибНИА — тест». «Самолет АН-12, который экстренно сел в Хабаровском крае, принадлежит компании „СибНИА-тест“. На нем производят транспортировку комплектующих для самолетов, лаков, красок», — рассказал инсайдер агентства. Агентство URA.RU запросило комментарий в АО «АСЦ «СибНИА — тест». На звонок корреспондента в пресс-службе компании не ответили. Ранее URA.RU писало, что самолет Ан-12, вылетевший из Нижневартовска, экстренно приземлился в Хабаровском крае. Борт сел в аэропорту Комсомольска-на-Амуре без переднего колеса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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