Самолет из ХМАО, экстренно севший в Хабаровском крае, доставлял авиадетали

Самолет из Нижневартовска (ХМАО), который совершил аварийную посадку в аэропорту Комсомольска-на-Амуре, перевозил авиационные детали. Источник URA.RU из сферы воздушных перевозок сообщил, что самолет принадлежит авиационному сертификационному центру «СибНИА — тест».
«Самолет АН-12, который экстренно сел в Хабаровском крае, принадлежит компании „СибНИА-тест“. На нем производят транспортировку комплектующих для самолетов, лаков, красок», — рассказал инсайдер агентства.
Агентство URA.RU запросило комментарий в АО «АСЦ «СибНИА — тест». На звонок корреспондента в пресс-службе компании не ответили.
Ранее URA.RU писало, что самолет Ан-12, вылетевший из Нижневартовска, экстренно приземлился в Хабаровском крае. Борт сел в аэропорту Комсомольска-на-Амуре без переднего колеса.
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