Самолет из ХМАО, экстренно севший в Хабаровском крае, доставлял авиадетали

11 марта 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Самолет из Нижневартовска, который совершил аварийную посадку в Комсомольске-на Амуре, принадлежал «СибНИА — тест» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет из Нижневартовска (ХМАО), который совершил аварийную посадку в аэропорту Комсомольска-на-Амуре, перевозил авиационные детали. Источник URA.RU из сферы воздушных перевозок сообщил, что самолет принадлежит авиационному сертификационному центру «СибНИА — тест». «Самолет АН-12, который экстренно сел в Хабаровском крае, принадлежит компании „СибНИА-тест“. На нем производят транспортировку комплектующих для самолетов, лаков, красок», — рассказал инсайдер агентства. Агентство URA.RU запросило комментарий в АО «АСЦ «СибНИА — тест». На звонок корреспондента в пресс-службе компании не ответили. Ранее URA.RU писало, что самолет Ан-12, вылетевший из Нижневартовска, экстренно приземлился в Хабаровском крае. Борт сел в аэропорту Комсомольска-на-Амуре без переднего колеса.

Самолет из Нижневартовска (ХМАО), который совершил аварийную посадку в аэропорту Комсомольска-на-Амуре, перевозил авиационные детали. Источник URA.RU из сферы воздушных перевозок сообщил, что самолет принадлежит авиационному сертификационному центру «СибНИА — тест». «Самолет АН-12, который экстренно сел в Хабаровском крае, принадлежит компании „СибНИА-тест“. На нем производят транспортировку комплектующих для самолетов, лаков, красок», — рассказал инсайдер агентства. Агентство URA.RU запросило комментарий в АО «АСЦ «СибНИА — тест». На звонок корреспондента в пресс-службе компании не ответили. Ранее URA.RU писало, что самолет Ан-12, вылетевший из Нижневартовска, экстренно приземлился в Хабаровском крае. Борт сел в аэропорту Комсомольска-на-Амуре без переднего колеса.