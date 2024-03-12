Песков оценил важность голосов на выборах

Все граждане РФ имеют право участвовать в выборах президента, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
На выборах президента России важен голос каждого избирателя, в том числе граждан РФ, которые находятся за рубежом. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Каждый голос на выборах президента важен», — заявил Песков. Он подчеркнул, что все российские граждане имеют право участвовать в голосовании.
Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Россияне смогут отдать свой голос за одного из четырех кандидатов. Это самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков от «Новых людей», Николай Харитонов от КПРФ и Леонид Слуцкий от ЛДПР.
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