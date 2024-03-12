Песков оценил важность голосов на выборах

Песков: голоса граждан РФ из-за рубежа также важны на выборах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Все граждане РФ имеют право участвовать в выборах президента, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

На выборах президента России важен голос каждого избирателя, в том числе граждан РФ, которые находятся за рубежом. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Каждый голос на выборах президента важен», — заявил Песков. Он подчеркнул, что все российские граждане имеют право участвовать в голосовании.

Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Россияне смогут отдать свой голос за одного из четырех кандидатов. Это самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков от «Новых людей», Николай Харитонов от КПРФ и Леонид Слуцкий от ЛДПР.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На выборах президента России важен голос каждого избирателя, в том числе граждан РФ, которые находятся за рубежом. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Каждый голос на выборах президента важен», — заявил Песков. Он подчеркнул, что все российские граждане имеют право участвовать в голосовании. Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Россияне смогут отдать свой голос за одного из четырех кандидатов. Это самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков от «Новых людей», Николай Харитонов от КПРФ и Леонид Слуцкий от ЛДПР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...