В центре Перми открылся спорткомплекс «Энергия». Фото

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В спорткомплексе есть залы для многих видов спорта Фото:

В Перми открыли спортивный комплекс «Энергия» на улице Советская, 100. В нем смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители. Новый объект посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Открыли в краевой столице спорткомплекс „Энергия“. Такие масштабные спортивные объекты в Прикамье не возводились давно. Построили его по инфраструктурной программе Пермь-300 и при поддержке президентского нацпроекта „Демография“», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

Губернатор Прикамья добавил, что в новом спорткомплексе оборудованы залы для максимального количества видов спорта. Заниматься можно будет как снаружи комплекса, так и внутри. В нем есть бассейн с дорожками длиной 25 метров, залы для спортивной гимнастики, единоборств, бокса, волейбола, гандбола и баскетбола, а также тренажерный и фитнес залы. Кроме этого на улице сделали беговые дорожки и установили тренажеры. На крыше спорткомплекса установили три теннисных корта.

В спорткомплексе «Энергия» будут тренироваться волейбольная команда «Кама» и гандбольная команда «Пермские медведи». Двери комплекса открыты и для начинающих спортсменов. Запись в детские секции уже открыта, а некоторые уже начали проводить занятия, отметил Дмитрий Махонин. Взрослые горожане без спортивной подготовки тоже смогут посещать спорткомплекс. Но стоимость посещения пока не определена.

Ранее URA.RU рассказало, что в декабре 2023 года в Перми после реконструкции открыли манеж «Спартак». Объект приобрел новый вид и стал более функциональным.

В спорткомплексе есть залы для игровых видов спорта
В спорткомплексе есть залы для игровых видов спорта
Спортсмены уже начали тренироваться
Спортсмены уже начали тренироваться
Творческие коллективы выступили на открытии комплекса
Творческие коллективы выступили на открытии комплекса

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В Перми открыли спортивный комплекс «Энергия» на улице Советская, 100. В нем смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители. Новый объект посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Открыли в краевой столице спорткомплекс „Энергия“. Такие масштабные спортивные объекты в Прикамье не возводились давно. Построили его по инфраструктурной программе Пермь-300 и при поддержке президентского нацпроекта „Демография“», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Губернатор Прикамья добавил, что в новом спорткомплексе оборудованы залы для максимального количества видов спорта. Заниматься можно будет как снаружи комплекса, так и внутри. В нем есть бассейн с дорожками длиной 25 метров, залы для спортивной гимнастики, единоборств, бокса, волейбола, гандбола и баскетбола, а также тренажерный и фитнес залы. Кроме этого на улице сделали беговые дорожки и установили тренажеры. На крыше спорткомплекса установили три теннисных корта. В спорткомплексе «Энергия» будут тренироваться волейбольная команда «Кама» и гандбольная команда «Пермские медведи». Двери комплекса открыты и для начинающих спортсменов. Запись в детские секции уже открыта, а некоторые уже начали проводить занятия, отметил Дмитрий Махонин. Взрослые горожане без спортивной подготовки тоже смогут посещать спорткомплекс. Но стоимость посещения пока не определена. Ранее URA.RU рассказало, что в декабре 2023 года в Перми после реконструкции открыли манеж «Спартак». Объект приобрел новый вид и стал более функциональным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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