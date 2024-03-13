В центре Перми открылся спорткомплекс «Энергия». Фото

13 марта 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

В спорткомплексе есть залы для многих видов спорта Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми открыли спортивный комплекс «Энергия» на улице Советская, 100. В нем смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители. Новый объект посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Открыли в краевой столице спорткомплекс „Энергия“. Такие масштабные спортивные объекты в Прикамье не возводились давно. Построили его по инфраструктурной программе Пермь-300 и при поддержке президентского нацпроекта „Демография“», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Губернатор Прикамья добавил, что в новом спорткомплексе оборудованы залы для максимального количества видов спорта. Заниматься можно будет как снаружи комплекса, так и внутри. В нем есть бассейн с дорожками длиной 25 метров, залы для спортивной гимнастики, единоборств, бокса, волейбола, гандбола и баскетбола, а также тренажерный и фитнес залы. Кроме этого на улице сделали беговые дорожки и установили тренажеры. На крыше спорткомплекса установили три теннисных корта. В спорткомплексе «Энергия» будут тренироваться волейбольная команда «Кама» и гандбольная команда «Пермские медведи». Двери комплекса открыты и для начинающих спортсменов. Запись в детские секции уже открыта, а некоторые уже начали проводить занятия, отметил Дмитрий Махонин. Взрослые горожане без спортивной подготовки тоже смогут посещать спорткомплекс. Но стоимость посещения пока не определена. Ранее URA.RU рассказало, что в декабре 2023 года в Перми после реконструкции открыли манеж «Спартак». Объект приобрел новый вид и стал более функциональным. В спорткомплексе есть залы для игровых видов спорта Фото из telegram-канала Дмитрия Махонина, https://t.me/mahonin59/5044 Спортсмены уже начали тренироваться Фото из telegram-канала Дмитрия Махонина, https://t.me/mahonin59/5044 Творческие коллективы выступили на открытии комплекса Фото из telegram-канала Дмитрия Махонина, https://t.me/mahonin59/5044 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми открыли спортивный комплекс «Энергия» на улице Советская, 100. В нем смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители. Новый объект посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Открыли в краевой столице спорткомплекс „Энергия“. Такие масштабные спортивные объекты в Прикамье не возводились давно. Построили его по инфраструктурной программе Пермь-300 и при поддержке президентского нацпроекта „Демография“», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Губернатор Прикамья добавил, что в новом спорткомплексе оборудованы залы для максимального количества видов спорта. Заниматься можно будет как снаружи комплекса, так и внутри. В нем есть бассейн с дорожками длиной 25 метров, залы для спортивной гимнастики, единоборств, бокса, волейбола, гандбола и баскетбола, а также тренажерный и фитнес залы. Кроме этого на улице сделали беговые дорожки и установили тренажеры. На крыше спорткомплекса установили три теннисных корта. В спорткомплексе «Энергия» будут тренироваться волейбольная команда «Кама» и гандбольная команда «Пермские медведи». Двери комплекса открыты и для начинающих спортсменов. Запись в детские секции уже открыта, а некоторые уже начали проводить занятия, отметил Дмитрий Махонин. Взрослые горожане без спортивной подготовки тоже смогут посещать спорткомплекс. Но стоимость посещения пока не определена. Ранее URA.RU рассказало, что в декабре 2023 года в Перми после реконструкции открыли манеж «Спартак». Объект приобрел новый вид и стал более функциональным.