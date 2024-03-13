Спикер челябинского заксобрания Гербер перед выборами рассказал о своей семье

14 марта 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

Олег Гербер заявил, что уверен в своей семье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Председатель законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер накануне выборов президента страны, которые пройдут с 15 по 17 марта, рассказал о планах своей семьи. Этой информацией Гербер поделился на своей странице в соцсетях «Знаю, что моих близких не надо убеждать и призывать. Вся моя семья всегда голосует. Но сейчас время особенное, и именно поэтому всем родным задал один вопрос: идут ли они на выборы? Убедился, что моя семья не подведет. Кто-то будет голосовать дистанционно, кто-то воспользовался сервисом „мобильный избиратель“, кто-то лично отдаст голос на участке. На выборы придет вся моя семья, это точно!» — сообщил Гербер. Гербер заявил, что каждый может сделать то же самое: опросить свой ближний круг, убедить тех, кто все еще думает, что выборы пройдут и без него. По его словам, действительно важен голос каждого. Главный аргумент Гербера о необходимости участия в голосовании неизменен: чем выше явка на выборах — тем честнее результат. «Тот, кто в этот день предпочтет остаться в стороне, предоставит определять свое будущее другим. Мы свой выбор должны делать сами и не слушать тех, кто за западные деньги пытается нашим выбором управлять», — заявил спикер заксобрания Челябинской области. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец, действующий президент Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер накануне выборов президента страны, которые пройдут с 15 по 17 марта, рассказал о планах своей семьи. Этой информацией Гербер поделился на своей странице в соцсетях «Знаю, что моих близких не надо убеждать и призывать. Вся моя семья всегда голосует. Но сейчас время особенное, и именно поэтому всем родным задал один вопрос: идут ли они на выборы? Убедился, что моя семья не подведет. Кто-то будет голосовать дистанционно, кто-то воспользовался сервисом „мобильный избиратель“, кто-то лично отдаст голос на участке. На выборы придет вся моя семья, это точно!» — сообщил Гербер. Гербер заявил, что каждый может сделать то же самое: опросить свой ближний круг, убедить тех, кто все еще думает, что выборы пройдут и без него. По его словам, действительно важен голос каждого. Главный аргумент Гербера о необходимости участия в голосовании неизменен: чем выше явка на выборах — тем честнее результат. «Тот, кто в этот день предпочтет остаться в стороне, предоставит определять свое будущее другим. Мы свой выбор должны делать сами и не слушать тех, кто за западные деньги пытается нашим выбором управлять», — заявил спикер заксобрания Челябинской области. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец, действующий президент Владимир Путин.