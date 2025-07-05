На федеральной трассе М-5 в Челябинской области, на подъезде к Екатеринбургу, утром 5 июля произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль врезался в электроопору. По предварительной информации, водитель уснул за рулем. Пострадали пять человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«Авария случилась 5 июля в 7:20 на 118-м километре автодороги М-5, подъезд к Екатеринбургу. Водитель не справился с управлением и допустил наезд на электроопору. Пострадавших пятеро: двое взрослых и трое детей», — рассказали в Упрдоре.
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля мог уснуть за рулем, что и стало причиной происшествия. В настоящее время движение транспорта на данном участке трассы ограничено: автомобили пропускают по одной полосе. На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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