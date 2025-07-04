04 июля 2025

Магнитогорский хоккеист Малкин нашел себе новое увлечение

Хоккеист Малкин: играю в падел каждый день
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Евгений Малкин стал победителем турнира по паделу среди игроков НХЛ и КХЛ
Евгений Малкин стал победителем турнира по паделу среди игроков НХЛ и КХЛ Фото:

Хоккеист из Магнитогорска (Челябинская область) Евгений Малкин рассказал, что начал заниматься паделом совсем недавно. Но играет в эту игру каждый день.

«Я только начал в падел играть, играю каждый день в Москве. Конечно, не во время сезона», — сказал Малкин в беседе с ТАСС.

Хоккеисты Евгений Малкин и Илья Ковальчук ранее одержали победу на турнире по паделу, в котором принимали участие игроки из Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги. Падел — это спортивная игра, имеющая сходство с теннисом. В ходе матча участники обмениваются ударами по мячу, при этом мяч может отскакивать как от пола, так и от специальных стен, ограничивающих игровое поле. Для падела применяются ракетки меньшего размера и большей компактности по сравнению с теннисными.

Ранее сообщалось, что предстоящий сезон станет для Евгения Малкина последним в составе клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз», за который он выступает с 2006 года. Летом 2026 года у хоккеиста истекает контракт, после чего он может рассмотреть продолжение карьеры в России. За время игры в «Питтсбурге» Малкин трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

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Хоккеист из Магнитогорска (Челябинская область) Евгений Малкин рассказал, что начал заниматься паделом совсем недавно. Но играет в эту игру каждый день. «Я только начал в падел играть, играю каждый день в Москве. Конечно, не во время сезона», — сказал Малкин в беседе с ТАСС. Хоккеисты Евгений Малкин и Илья Ковальчук ранее одержали победу на турнире по паделу, в котором принимали участие игроки из Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги. Падел — это спортивная игра, имеющая сходство с теннисом. В ходе матча участники обмениваются ударами по мячу, при этом мяч может отскакивать как от пола, так и от специальных стен, ограничивающих игровое поле. Для падела применяются ракетки меньшего размера и большей компактности по сравнению с теннисными. Ранее сообщалось, что предстоящий сезон станет для Евгения Малкина последним в составе клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз», за который он выступает с 2006 года. Летом 2026 года у хоккеиста истекает контракт, после чего он может рассмотреть продолжение карьеры в России. За время игры в «Питтсбурге» Малкин трижды становился обладателем Кубка Стэнли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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