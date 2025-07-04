Магнитогорский хоккеист Малкин нашел себе новое увлечение

Хоккеист из Магнитогорска (Челябинская область) Евгений Малкин рассказал, что начал заниматься паделом совсем недавно. Но играет в эту игру каждый день.
«Я только начал в падел играть, играю каждый день в Москве. Конечно, не во время сезона», — сказал Малкин в беседе с ТАСС.
Хоккеисты Евгений Малкин и Илья Ковальчук ранее одержали победу на турнире по паделу, в котором принимали участие игроки из Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги. Падел — это спортивная игра, имеющая сходство с теннисом. В ходе матча участники обмениваются ударами по мячу, при этом мяч может отскакивать как от пола, так и от специальных стен, ограничивающих игровое поле. Для падела применяются ракетки меньшего размера и большей компактности по сравнению с теннисными.
Ранее сообщалось, что предстоящий сезон станет для Евгения Малкина последним в составе клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз», за который он выступает с 2006 года. Летом 2026 года у хоккеиста истекает контракт, после чего он может рассмотреть продолжение карьеры в России. За время игры в «Питтсбурге» Малкин трижды становился обладателем Кубка Стэнли.
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