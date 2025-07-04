04 июля 2025

Челябинский депутат Госдумы Лантратова предложила новый формат музея Владимира Жоги

Музей ОРБ «Спарта» должен обзавестись передвижной экспозицией
© Служба новостей «URA.RU»
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Среди экспонатов, собранных с 2014 года, множество боевых трофеев
Среди экспонатов, собранных с 2014 года, множество боевых трофеев Фото:

Экспозицию музея ОРБ «Спарта» памяти командира батальона Владимира Жоги следует сделать передвижной. Такое мнение высказала URA.RU председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, представляющая в парламенте Челябинскую область.

«Считаю, что экспозицию этого музея нужно показывать по всей России — люди, прежде всего дети и молодежь, должны это знать и видеть. И создать на постоянной основе аналог такого музея в городах РФ, например, в Екатеринбурге и Москве. Чтобы правду, которую так боятся наши враги и дети и молодежь и жители, и приезжие гости и туристы видели правду, которую так боятся наши враги», — сказала Лантратова.

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Депутат Госдумы Лантратова навестила раненых челябинцев в военном госпитале Луганска. Фото

Музей отдельного разведывательного батальона «Спарта» располагает уникальной информацией и экспонатами, рассказывающими о событиях последних 12 лет в Донбассе. Это различные материалы о государственном перевороте на Украине в 2014 году и о политических последствиях «майдана», а также боевые трофеи: оружие, документы, шевроны и медали украинских боевиков и иностранных наемников. Здесь же можно увидеть материальные свидетельства использования против мирного населения ракет и других видов оружия, предоставленного США, Великобританией, Францией и другими странами-спонсорами киевского режима. Музей хранит и личные вещи Героя России Владимира Жоги, командовавшего батальоном в 2016—2022 годах, до гибели в бою за Волноваху — полковник лично контролировал тогда эвакуацию мирного населения города.

«Вся история, история легендарной „Спарты“ и ее командиров. Начало СВО. Настоящие патриоты. Настоящие мужчины. И, конечно, история героя РФ Владимира Жоги, которого я знала лично. Энергетика невероятная», — описала свои впечатления Яна Лантратова.

Последнюю неделю депутат провела в поездках и встречах с жителями, общественниками и властями республик Донбасса. Также она навестила в госпиталях раненых военнослужащих из Челябинской области и других регионов РФ.

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Экспозицию музея ОРБ «Спарта» памяти командира батальона Владимира Жоги следует сделать передвижной. Такое мнение высказала URA.RU председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, представляющая в парламенте Челябинскую область. «Считаю, что экспозицию этого музея нужно показывать по всей России — люди, прежде всего дети и молодежь, должны это знать и видеть. И создать на постоянной основе аналог такого музея в городах РФ, например, в Екатеринбурге и Москве. Чтобы правду, которую так боятся наши враги и дети и молодежь и жители, и приезжие гости и туристы видели правду, которую так боятся наши враги», — сказала Лантратова. Музей отдельного разведывательного батальона «Спарта» располагает уникальной информацией и экспонатами, рассказывающими о событиях последних 12 лет в Донбассе. Это различные материалы о государственном перевороте на Украине в 2014 году и о политических последствиях «майдана», а также боевые трофеи: оружие, документы, шевроны и медали украинских боевиков и иностранных наемников. Здесь же можно увидеть материальные свидетельства использования против мирного населения ракет и других видов оружия, предоставленного США, Великобританией, Францией и другими странами-спонсорами киевского режима. Музей хранит и личные вещи Героя России Владимира Жоги, командовавшего батальоном в 2016—2022 годах, до гибели в бою за Волноваху — полковник лично контролировал тогда эвакуацию мирного населения города. «Вся история, история легендарной „Спарты“ и ее командиров. Начало СВО. Настоящие патриоты. Настоящие мужчины. И, конечно, история героя РФ Владимира Жоги, которого я знала лично. Энергетика невероятная», — описала свои впечатления Яна Лантратова. Последнюю неделю депутат провела в поездках и встречах с жителями, общественниками и властями республик Донбасса. Также она навестила в госпиталях раненых военнослужащих из Челябинской области и других регионов РФ.
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