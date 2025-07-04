В Челябинске будут судить сотрудников турфирмы, которая помогла 140 мигрантам закрепиться в России

Пять жителей Челябинской области, включая руководителей туристической фирмы и аффилированных с ними юридических лиц, привлечены к уголовной ответственности за организацию канала нелегальной миграции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
«Злоумышленники организовали незаконный въезд в Российскую Федерацию не менее 140 иностранцам. От имени пяти организаций для них были подготовлены фиктивные ходатайства и гарантийные письма, используемые в качестве основания для получения визы. При этом заявленные в документах цели не соответствовали действительности, а предусмотренные для приглашающей стороны обязательства не исполнялись», — говорится в сообщении регионального главка МВД.
Противоправную схему выявили и пресекли сотрудники Главного следственного управления и управления по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области при поддержке регионального Пограничного управления ФСБ России. В ходе обысков по адресам туристической фирмы и мест проживания подозреваемых изъяли офисную технику, банковские карты, печати юридических лиц и наличные деньги.
Следствие по уголовному делу завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Как ранее сообщало URA.RU, руководитель туристической компании опроверг сведения о причастности к схемам нелегальной миграции. По его словам, к расследуемому делу имеет отношение бывший работник организации.
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