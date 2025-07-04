Время посадки двух самолетов из Санкт-Петербурга в Челябинск перенесли из-за закрытия аэропорта Пулково после атаки дронов на территорию Ленобласти. Были перенесены рейсы авиакомпаний «Победа» и «Россия». Это следует из данных онлайн-табло аэропорта «Курчатов».
«Рейс ДР 549 Санкт-Петербург — Челябинск авиакомпании „Победа“. Время по расписанию — 04:35, расчетное время — 09:15. Рейс FV 6461 Санкт-Петербург — Челябинск авиакомпании „Россия“. Время по расписанию — 06:10, расчетное время —10:50», — говорится в информации онлайн-табло.
В петербургском аэропорту было задержано несколько десятков авиарейсов. Причиной введения ограничений в работе воздушной гавани стала атака беспилотников Вооруженных сил Украины на объекты в Ленинградской области.
Как URA.RU писало ранее, с 23:15 4 июля в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге был введен временный запрет на взлеты и посадки воздушных судов. По информации пресс-службы воздушной гавани, данная мера привела к задержке свыше 50 рейсов.
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