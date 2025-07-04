04 июля 2025

Два рейса из Санкт-Петербурга в Челябинск задержали из-за атаки дронов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты из Санкт-Петербурга в Челябинск задержали почти на пять часов
Самолеты из Санкт-Петербурга в Челябинск задержали почти на пять часов Фото:

Время посадки двух самолетов из Санкт-Петербурга в Челябинск перенесли из-за закрытия аэропорта Пулково после атаки дронов на территорию Ленобласти. Были перенесены рейсы авиакомпаний «Победа» и «Россия». Это следует из данных онлайн-табло аэропорта «Курчатов».

«Рейс ДР 549 Санкт-Петербург — Челябинск авиакомпании „Победа“. Время по расписанию — 04:35, расчетное время — 09:15. Рейс FV 6461 Санкт-Петербург — Челябинск авиакомпании „Россия“. Время по расписанию — 06:10, расчетное время —10:50», — говорится в информации онлайн-табло.

В петербургском аэропорту было задержано несколько десятков авиарейсов. Причиной введения ограничений в работе воздушной гавани стала атака беспилотников Вооруженных сил Украины на объекты в Ленинградской области.

Как URA.RU писало ранее, с 23:15 4 июля в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге был введен временный запрет на взлеты и посадки воздушных судов. По информации пресс-службы воздушной гавани, данная мера привела к задержке свыше 50 рейсов.

В Челябинске задерживается прибытие сразу двух рейсов из Санкт-Петербурга
В Челябинске задерживается прибытие сразу двух рейсов из Санкт-Петербурга
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Время посадки двух самолетов из Санкт-Петербурга в Челябинск перенесли из-за закрытия аэропорта Пулково после атаки дронов на территорию Ленобласти. Были перенесены рейсы авиакомпаний «Победа» и «Россия». Это следует из данных онлайн-табло аэропорта «Курчатов». «Рейс ДР 549 Санкт-Петербург — Челябинск авиакомпании „Победа“. Время по расписанию — 04:35, расчетное время — 09:15. Рейс  FV 6461 Санкт-Петербург — Челябинск авиакомпании „Россия“. Время по расписанию — 06:10,  расчетное время —10:50», — говорится в информации  онлайн-табло. В петербургском аэропорту было задержано несколько десятков авиарейсов. Причиной введения ограничений в работе воздушной гавани стала атака беспилотников Вооруженных сил Украины на объекты в Ленинградской области. Как URA.RU писало ранее, с 23:15 4 июля в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге был введен временный запрет на взлеты и посадки воздушных судов. По информации пресс-службы воздушной гавани, данная мера привела к задержке свыше 50 рейсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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