В Челябинской области ребенок восемь лет ждал компенсацию после нападения собак, снявших с него скальп

В Копейске Челябинской области семья ребенка на протяжении нескольких лет пыталась добиться компенсации за травмы, которые ему нанесли два бойцовских пса. В 2017 году животные сняли с головы ребенка скальп. Владелец выплатил назначенную судом сумму — 400 тысяч рублей — только в 2025-м.
«Хозяина бойцовских псов Александра Королева обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Вину мужчина не признал и не извинился перед семьей. В итоге ему назначили 300 часов обязательных работ и 400 тысяч рублей компенсации», — написало издание 74.ру.
Мужчина выплатил семье суммарно 15 тысяч платежами по 500 рублей, но после перестал делать переводы. Взыскать остаток не получалось из-за того, что виновник нигде не работал. После обращения издания к судебным приставам за комментарием, владелец псов неожиданно погасил весь долг. Однако семья пострадавшего ребенка отмечает, что из-за инфляции за восемь лет назначенные судом 400 тысяч рублей обесценились.
Трагедия произошла 5 октября 2017 года. На восьмилетнего мальчика набросились питбультерьер и стаффордширский терьер. Ребенка отвезли в Челябинскую областную детскую больницу. У пострадавшего были полностью сорваны веки и серьезно повреждена щека. Однако наибольший ущерб был нанесен голове: участок кожи размером около 10 сантиметров был вырван вплоть до кости. Ребенок длительное время находился в отделении реанимации, после чего в течение более пяти лет ему неоднократно проводили пластические операции.
Похожий случай произошел в 2022 году в Коркино. На 11-летнюю девочку набросилась стая собак. Животные чуть не сняли с ребенка скальп. Прокуратура заступилась за семью пострадавшей. С местной мэрии требуют компенсацию в размере двух миллионов рублей.
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