04 июля 2025

В Челябинской области мотоциклист с ребенком попал в ДТП и погиб

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотоциклист погиб в аварии с легковым автомобилем
Мотоциклист погиб в аварии с легковым автомобилем Фото:

В Миассе (Челябинская область) произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, в результате которого погиб водитель мотоцикла, а его несовершеннолетний пассажир получил тяжелые травмы. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

«36-летняя женщина, управляя автомобилем „Киа Соренто“, при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу и совершила столкновение с мотоциклом „Дайрекс“ под управлением 44-летнего водителя. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия, его 10-летний пассажир получил тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД установили, что мотоциклист был лишен водительских прав. Кроме того, ранее в отношении него неоднократно возбуждались административные дела за управление транспортным средством с признаками опьянения. Также отмечается, что перевозка детей младше 12 лет на мотоцикле запрещена, а ответственность за такие нарушения предусмотрена частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ.

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В Миассе (Челябинская область) произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, в результате которого погиб водитель мотоцикла, а его несовершеннолетний пассажир получил тяжелые травмы. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области. «36-летняя женщина, управляя автомобилем „Киа Соренто“, при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу и совершила столкновение с мотоциклом „Дайрекс“ под управлением 44-летнего водителя. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия, его 10-летний пассажир получил тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве. Сотрудники ГИБДД установили, что мотоциклист был лишен водительских прав. Кроме того, ранее в отношении него неоднократно возбуждались административные дела за управление транспортным средством с признаками опьянения. Также отмечается, что перевозка детей младше 12 лет на мотоцикле запрещена, а ответственность за такие нарушения предусмотрена частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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