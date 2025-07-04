Сгоревший в 2021 году челябинский поселок Джабык год живет без воды

Жители поселка Джабык Челябинской области уже год остаются без централизованного водоснабжения. С 2024 года почти тысяча жителей вынуждены ежедневно преодолевать два километра до ближайшего родника, так как вода в поселковых колонках либо отсутствует, либо идет минимальной струей, сообщает региональное отделение Народного фронта.
«В Джабыке во всех водоразборных колонках воды либо нет, либо она течет тонкой, почти невидимой струйкой. Из такого гидранта не набрать даже кружки воды. Вот и приходится почти тысяче человек ездить (а то и пешком ходить) по два километра к железнодорожному переезду, к роднику», — говорится в сообщении.
По словам представителей Народного фронта, местная администрация не предпринимает необходимых мер для восстановления водоснабжения. В сообщении также говорится, что в мэрию жители поселка обращались неоднократно, однако ситуация не изменилась. Люди испытывают трудности с приготовлением пищи и стиркой, а проблема обостряется в летнюю жару. В связи с этим Народный фронт направил обращение в прокуратуру с просьбой обязать местные власти восстановить водоснабжение в полном объеме.
В июле 2021 года Джабык серьезно пострадал от лесных пожаров. Здесь сгорели 40 жилых домов и 23 дачи, один человек погиб.
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