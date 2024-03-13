13 марта 2024

В Сургуте мужчина убил брата ради девушки

© Служба новостей «URA.RU»
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За содеянное мужчине грозит до 15 лет заключения Фото:

В Сургуте два брата не поделили девушку, после чего один убил другого. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«В декабре 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, в ходе ссоры с братом нанес ему удар ножом в область туловища. От полученного ранения смерть потерпевшего наступила на месте преступления. По данным следствия, мотивом убийства была ревность — между потерпевшим и обвиняемым был продолжительный конфликт из-за близких отношений с женщиной», — сообщили в ведомстве.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура. Все материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

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В Сургуте два брата не поделили девушку, после чего один убил другого. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «В декабре 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, в ходе ссоры с братом нанес ему удар ножом в область туловища. От полученного ранения смерть потерпевшего наступила на месте преступления. По данным следствия, мотивом убийства была ревность — между потерпевшим и обвиняемым был продолжительный конфликт из-за близких отношений с женщиной», — сообщили в ведомстве. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура. Все материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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