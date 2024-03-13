В Сургуте мужчина убил брата ради девушки

14 марта 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

За содеянное мужчине грозит до 15 лет заключения Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Сургуте два брата не поделили девушку, после чего один убил другого. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «В декабре 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, в ходе ссоры с братом нанес ему удар ножом в область туловища. От полученного ранения смерть потерпевшего наступила на месте преступления. По данным следствия, мотивом убийства была ревность — между потерпевшим и обвиняемым был продолжительный конфликт из-за близких отношений с женщиной», — сообщили в ведомстве. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура. Все материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте два брата не поделили девушку, после чего один убил другого. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «В декабре 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, в ходе ссоры с братом нанес ему удар ножом в область туловища. От полученного ранения смерть потерпевшего наступила на месте преступления. По данным следствия, мотивом убийства была ревность — между потерпевшим и обвиняемым был продолжительный конфликт из-за близких отношений с женщиной», — сообщили в ведомстве. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура. Все материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.