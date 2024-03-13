В Сургуте мужчина убил брата ради девушки

В Сургуте два брата не поделили девушку, после чего один убил другого. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.
«В декабре 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, в ходе ссоры с братом нанес ему удар ножом в область туловища. От полученного ранения смерть потерпевшего наступила на месте преступления. По данным следствия, мотивом убийства была ревность — между потерпевшим и обвиняемым был продолжительный конфликт из-за близких отношений с женщиной», — сообщили в ведомстве.
Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура. Все материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.
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