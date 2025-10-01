В ХМАО за сутки закрыли вторую крупнейшую больницу на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В больнице ввели запрет на госпитализацию больных с признаками ОРВИ
В больнице ввели запрет на госпитализацию больных с признаками ОРВИ Фото:

С 1 октября Сургутскую травматологическую больницу закрыли на карантин. В связи с ростом заболеваемости ОРВИ в регионе главврач медучреждения ввел запрет на посещения пациентов, проходящих стационарное лечение. Об этом сообщается в telegram-канале травмбольницы.

«В Сургутской травмбольнице 1 октября прекратили допуск посетителей к пациентам. В связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ в регионе мы вынуждены принимать сдерживающие профилактические меры», — говорится в telegram-канале больницы.

Заведующие отделениями обязаны активно выявлять пациентов с признаками ОРВИ — по возможности их переведут в специализированные учреждения. Также временно приостановлена госпитализация пациентов с симптомами ОРВИ.

Аналогичные ограничительные меры также введены в Нижневартовской окружной больнице, где посещения пациентов запретили из-за риска распространения гриппа и ОРВИ. В обоих случаях сроки снятия карантина не уточняются, а медики подчеркивают, что ограничения направлены на защиту здоровья пациентов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 октября Сургутскую травматологическую больницу закрыли на карантин. В связи с ростом заболеваемости ОРВИ в регионе главврач медучреждения ввел запрет на посещения пациентов, проходящих стационарное лечение. Об этом сообщается в telegram-канале травмбольницы. «В Сургутской травмбольнице 1 октября прекратили допуск посетителей к пациентам. В связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ в регионе мы вынуждены принимать сдерживающие профилактические меры», — говорится в telegram-канале больницы. Заведующие отделениями обязаны активно выявлять пациентов с признаками ОРВИ — по возможности их переведут в специализированные учреждения. Также временно приостановлена госпитализация пациентов с симптомами ОРВИ. Аналогичные ограничительные меры также введены в Нижневартовской окружной больнице, где посещения пациентов запретили из-за риска распространения гриппа и ОРВИ. В обоих случаях сроки снятия карантина не уточняются, а медики подчеркивают, что ограничения направлены на защиту здоровья пациентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...