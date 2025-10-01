В ХМАО за сутки закрыли вторую крупнейшую больницу на карантин

С 1 октября Сургутскую травматологическую больницу закрыли на карантин. В связи с ростом заболеваемости ОРВИ в регионе главврач медучреждения ввел запрет на посещения пациентов, проходящих стационарное лечение. Об этом сообщается в telegram-канале травмбольницы.
«В Сургутской травмбольнице 1 октября прекратили допуск посетителей к пациентам. В связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ в регионе мы вынуждены принимать сдерживающие профилактические меры», — говорится в telegram-канале больницы.
Заведующие отделениями обязаны активно выявлять пациентов с признаками ОРВИ — по возможности их переведут в специализированные учреждения. Также временно приостановлена госпитализация пациентов с симптомами ОРВИ.
Аналогичные ограничительные меры также введены в Нижневартовской окружной больнице, где посещения пациентов запретили из-за риска распространения гриппа и ОРВИ. В обоих случаях сроки снятия карантина не уточняются, а медики подчеркивают, что ограничения направлены на защиту здоровья пациентов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!