В ХМАО впервые применили на выборах президента РФ технологию АП для повышения явки

В ХМАО технологией «Мобильный избиратель» воспользовались 70 тысяч жителей

Технология «Мобильный избиратель» становится все популярней в Югре Фото: Елена Антипина @ URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

В ХМАО впервые использовали технологию «Мобильный избиратель» на выборах президента России. Благодаря ей проголосовать вне дома смогли 68205 югорчан. Их число продолжает расти. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии региона Денис Корнеев во время брифинга, передает журналист URA.RU.

«Более 68 тысяч заявлений мы приняли на территории Югры. И это число постепенно растет, все больше и больше людей пользуются такой удобной возможностью прикрепиться к любому участку», — сказал Денис Корнеев.

Впервые эту разработку в России применяли на президентских выборах 2018 года, а в Югре протестировали только в 2021 году на выборах депутатов Госдумы. Второй раз «Мобильным избирателем» югорчане смогли воспользоваться на выборах губернатора Тюменской области в сентябре 2023 года — технология действовала только в трех регионах «тюменской матрешки». На выборах президента РФ 2024 года проголосовать могут мобильные избиратели из любых субъектов РФ.

Председатель избиркома отметил, что в Югре «мобильно» голосуют не только жители других регионов России, но и сами югорчане. «Это возможность прикрепиться [к удобному участку] между муниципалитетами и даже внутри одного города», — добавил Корнеев.

Ранее URA.RU сообщало о рекордной явке избирателей на досрочном голосовании в ХМАО. По данным окружного избиркома, она вдвое превысила результат президентских выборов 2018 года.