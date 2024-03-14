Новый корпус девятой школы в Сургуте может открыться раньше срока

Глава Сургута Филатов: новый корпус девятой школы может открыться раньше срока

15 марта 2024 в 03:13 Размер текста - 17 +

В новом корпусе девятой школы в Сургуте расположен 25-метровый бассейн Фото: Илья Московец © URA.RU В Сургуте (ХМАО) новый корпус девятой школы, который рассчитан на 900 мест в одну смену, может открыться раньше срока. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов. «Посетил вместе с коллегами новый корпус девятой школы, рассчитанный на 900 мест в одну смену. <…> Если поставщики оборудования не подведут, то план по запуску школы в работу может быть скорректирован и она откроется не 1 сентября 2024 года, а даже раньше — к старту четвертой учебной четверти — в апреле 2024-го», — написал Филатов в своем telegram-канале. В новом корпусе расположены учебные кабинеты, 25-метровый бассейн, тир, хореографический, тренажерный и спортивные залы. Его ввод даст возможность открыть 15 первых классов на более чем 400 человек и обеспечить шаговую доступность к учебному заведению для школьников из нескольких микрорайонов. Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала старт строительству трех школ и одного лицея в нескольких городах ХМАО. Все четыре образовательных учреждения рассчитаны на 3850 мест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте (ХМАО) новый корпус девятой школы, который рассчитан на 900 мест в одну смену, может открыться раньше срока. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов. «Посетил вместе с коллегами новый корпус девятой школы, рассчитанный на 900 мест в одну смену. <…> Если поставщики оборудования не подведут, то план по запуску школы в работу может быть скорректирован и она откроется не 1 сентября 2024 года, а даже раньше — к старту четвертой учебной четверти — в апреле 2024-го», — написал Филатов в своем telegram-канале. В новом корпусе расположены учебные кабинеты, 25-метровый бассейн, тир, хореографический, тренажерный и спортивные залы. Его ввод даст возможность открыть 15 первых классов на более чем 400 человек и обеспечить шаговую доступность к учебному заведению для школьников из нескольких микрорайонов. Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала старт строительству трех школ и одного лицея в нескольких городах ХМАО. Все четыре образовательных учреждения рассчитаны на 3850 мест.