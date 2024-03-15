Зарубин: разведка знала о готовящейся попытке ВСУ прорваться в РФ

16 марта 2024 в 00:45 Размер текста - 17 +

Диверсанты пытались прорваться через российскую границу 14 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская разведка узнала о готовящемся прорыве ВСУ в Курской и Белгородской областях за две недели. Об этом говорится в сюжете журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «России 1». «Информация о возможных попытках прорыва формированиями ВСУ российской границы в Курской и Белгородской областях была получена разведкой за две недели до атаки», — передает телеканал. Уточняется, что президент РФ Владимир Путин, узнав о возможной атаке на границе, поручил заменить срочников на контрактников и спецназ. В итоге украинские военные попали в «огневой мешок», сообщает телеканал. Атака десанта Украины на границе России произошла 14 марта. Вооруженные силы Украины пытались пройти на территорию Белгородской области. Диверсантов обнаружили, когда они пытались продвинуться далее села Козинка. Армия России использовала артиллерию и авиацию, также ВС РФ провели дистанционное минирование. Военкор Александр Коц заявил, что ВСУ в этот раз «перепрыгнули через голову нелепых решений» своего командования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская разведка узнала о готовящемся прорыве ВСУ в Курской и Белгородской областях за две недели. Об этом говорится в сюжете журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «России 1». «Информация о возможных попытках прорыва формированиями ВСУ российской границы в Курской и Белгородской областях была получена разведкой за две недели до атаки», — передает телеканал. Уточняется, что президент РФ Владимир Путин, узнав о возможной атаке на границе, поручил заменить срочников на контрактников и спецназ. В итоге украинские военные попали в «огневой мешок», сообщает телеканал. Атака десанта Украины на границе России произошла 14 марта. Вооруженные силы Украины пытались пройти на территорию Белгородской области. Диверсантов обнаружили, когда они пытались продвинуться далее села Козинка. Армия России использовала артиллерию и авиацию, также ВС РФ провели дистанционное минирование. Военкор Александр Коц заявил, что ВСУ в этот раз «перепрыгнули через голову нелепых решений» своего командования.