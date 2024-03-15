15 марта 2024

Хоккеисты челябинского «Трактора» проголосовали на выборах президента. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей. Трактор Автомобилист. Челябинск., вратарь, трактор, хоккей
Игроки «Трактора» проголосовали на выбора президента дистанционно Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Хоккеисты челябинского хоккейного клуба «Трактор» 16 марта начинают в Москве серию игр четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина с командой «Динамо». Поэтому на выборах президента страны они проголосовали онлайн, сообщили в пресс-службе клуба.

«У нас идет плей-офф, физически мы не можем находиться на избирательных участках, поэтому голосуем онлайн. Приходите на участки, выбирайте свой будущее сами», — призвал болельщиков защитник челябинской команды Сергей Калинин.

В пресс-службе «Трактора» сообщили, что дистанционно проголосовали и другие игроки команды. Александру Рыкову недавно только исполнилось 18 лет, впервые он проголосовал, воспользовавшись системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Нападающий Никита Тертышный успел прийти на участок лично, до вылета в Москву.

Выборы президента страны проходят с 15 по 17 марта. Желающие проголосовать дистанционно должны были до 12 марта зарегистрироваться на портале госуслуг. Остальных избирателей ждут на участках с 08:00 до 20:00 часов.

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Хоккеисты челябинского хоккейного клуба «Трактор» 16 марта начинают в Москве серию игр четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина с командой «Динамо». Поэтому на выборах президента страны они проголосовали онлайн, сообщили в пресс-службе клуба. «У нас идет плей-офф, физически мы не можем находиться на избирательных участках, поэтому голосуем онлайн. Приходите на участки, выбирайте свой будущее сами», — призвал болельщиков защитник челябинской команды Сергей Калинин. В пресс-службе «Трактора» сообщили, что дистанционно проголосовали и другие игроки команды. Александру Рыкову недавно только исполнилось 18 лет, впервые он проголосовал, воспользовавшись системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Нападающий Никита Тертышный успел прийти на участок лично, до вылета в Москву. Выборы президента страны проходят с 15 по 17 марта. Желающие проголосовать дистанционно должны были до 12 марта зарегистрироваться на портале госуслуг. Остальных избирателей ждут на участках с 08:00 до 20:00 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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