Хоккеисты челябинского «Трактора» проголосовали на выборах президента. Видео

16 марта 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Игроки «Трактора» проголосовали на выбора президента дистанционно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Хоккеисты челябинского хоккейного клуба «Трактор» 16 марта начинают в Москве серию игр четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина с командой «Динамо». Поэтому на выборах президента страны они проголосовали онлайн, сообщили в пресс-службе клуба. «У нас идет плей-офф, физически мы не можем находиться на избирательных участках, поэтому голосуем онлайн. Приходите на участки, выбирайте свой будущее сами», — призвал болельщиков защитник челябинской команды Сергей Калинин. В пресс-службе «Трактора» сообщили, что дистанционно проголосовали и другие игроки команды. Александру Рыкову недавно только исполнилось 18 лет, впервые он проголосовал, воспользовавшись системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Нападающий Никита Тертышный успел прийти на участок лично, до вылета в Москву. Выборы президента страны проходят с 15 по 17 марта. Желающие проголосовать дистанционно должны были до 12 марта зарегистрироваться на портале госуслуг. Остальных избирателей ждут на участках с 08:00 до 20:00 часов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккеисты челябинского хоккейного клуба «Трактор» 16 марта начинают в Москве серию игр четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина с командой «Динамо». Поэтому на выборах президента страны они проголосовали онлайн, сообщили в пресс-службе клуба. «У нас идет плей-офф, физически мы не можем находиться на избирательных участках, поэтому голосуем онлайн. Приходите на участки, выбирайте свой будущее сами», — призвал болельщиков защитник челябинской команды Сергей Калинин. В пресс-службе «Трактора» сообщили, что дистанционно проголосовали и другие игроки команды. Александру Рыкову недавно только исполнилось 18 лет, впервые он проголосовал, воспользовавшись системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Нападающий Никита Тертышный успел прийти на участок лично, до вылета в Москву. Выборы президента страны проходят с 15 по 17 марта. Желающие проголосовать дистанционно должны были до 12 марта зарегистрироваться на портале госуслуг. Остальных избирателей ждут на участках с 08:00 до 20:00 часов.