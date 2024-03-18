В Челябинской области ожидаются ночные заморозки и гололедица

18 марта 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Синоптики прогнозируют на Южном Урале погоду без осадков с понижением ночных температур Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Днем в Челябинской области с 19 по 21 марта воздух прогреется до плюс восьми градусов, однако ночные температуры в отдельных районах будут стремиться к 20 градусам мороза. Об этом сообщают в региональном гидрометцентре. «Ночью 19 марта на Южном Урале ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Снижение температура — до минус 15. 20 и 21 марта в низинах до 20 градусов мороза, преимущественно без осадков. Дневные температуры — от трех до восьми со знаком плюс», — комментируют в региональном ЦГМС. В Челябинске последующие три дня прогнозируются без осадков. Температуры ночью будут достигать 12 градусов мороза. Днем 20 и 21 марта — от четырех до семи тепла. Порывы северо-западного ветра до восьми метров в секунду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Днем в Челябинской области с 19 по 21 марта воздух прогреется до плюс восьми градусов, однако ночные температуры в отдельных районах будут стремиться к 20 градусам мороза. Об этом сообщают в региональном гидрометцентре. «Ночью 19 марта на Южном Урале ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Снижение температура — до минус 15. 20 и 21 марта в низинах до 20 градусов мороза, преимущественно без осадков. Дневные температуры — от трех до восьми со знаком плюс», — комментируют в региональном ЦГМС. В Челябинске последующие три дня прогнозируются без осадков. Температуры ночью будут достигать 12 градусов мороза. Днем 20 и 21 марта — от четырех до семи тепла. Порывы северо-западного ветра до восьми метров в секунду.