В Челябинской области ожидаются ночные заморозки и гололедица

Днем в Челябинской области с 19 по 21 марта воздух прогреется до плюс восьми градусов, однако ночные температуры в отдельных районах будут стремиться к 20 градусам мороза. Об этом сообщают в региональном гидрометцентре.
«Ночью 19 марта на Южном Урале ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Снижение температура — до минус 15. 20 и 21 марта в низинах до 20 градусов мороза, преимущественно без осадков. Дневные температуры — от трех до восьми со знаком плюс», — комментируют в региональном ЦГМС.
В Челябинске последующие три дня прогнозируются без осадков. Температуры ночью будут достигать 12 градусов мороза. Днем 20 и 21 марта — от четырех до семи тепла. Порывы северо-западного ветра до восьми метров в секунду.
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