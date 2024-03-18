Челябинских бойцов СВО накормили блинами и салом

18 марта 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Бойцам отправили блины во время Масленицы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся в настоящее время в зоне СВО, рассказал о гуманитарной помощи, которая прибыла на Масленицу. В посылке, кроме стандартного текстиля и мыла, были настоящие блины и сало. «Получили гуманитарную помощь от движения добровольцев „Помогаем нашим“ и просто были удивлены — нам привезли домашнюю еду, причем так много и такую вкусную… Блины (прям в тему на Масленицу, так бы мы их не поели), пирожки (очень много и с разными начинками), кексы (вкуснее я в жизни не пробовал), мясо и сало (как же вкусно их приготовили), котлеты (мясо нежнейшее, прям таяли во рту). Была и квашеная капуста и соленая килька и многое другое», — сообщил боец. В посылке бойцам передали так необходимое постельное белье и одеяла, баллоны с газом, электростанцию и мыльно-рыльные принадлежности, а также письма, сладости, обереги и многое другое. «Знаете, нас на СВО сложно удивить. Здесь настоящие, крепкие силой и духом мужики, которые ничего не боятся. Да, нас практически невозможно удивить, но не в этот раз», — добавил боец. Ранее боец с позывным «Депутат» приглашал россиян на выборы президента. Он записал видео, где подчеркнул, что от этого выбора будет зависеть направление развития страны на ближайшие шесть лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся в настоящее время в зоне СВО, рассказал о гуманитарной помощи, которая прибыла на Масленицу. В посылке, кроме стандартного текстиля и мыла, были настоящие блины и сало. «Получили гуманитарную помощь от движения добровольцев „Помогаем нашим“ и просто были удивлены — нам привезли домашнюю еду, причем так много и такую вкусную… Блины (прям в тему на Масленицу, так бы мы их не поели), пирожки (очень много и с разными начинками), кексы (вкуснее я в жизни не пробовал), мясо и сало (как же вкусно их приготовили), котлеты (мясо нежнейшее, прям таяли во рту). Была и квашеная капуста и соленая килька и многое другое», — сообщил боец. В посылке бойцам передали так необходимое постельное белье и одеяла, баллоны с газом, электростанцию и мыльно-рыльные принадлежности, а также письма, сладости, обереги и многое другое. «Знаете, нас на СВО сложно удивить. Здесь настоящие, крепкие силой и духом мужики, которые ничего не боятся. Да, нас практически невозможно удивить, но не в этот раз», — добавил боец. Ранее боец с позывным «Депутат» приглашал россиян на выборы президента. Он записал видео, где подчеркнул, что от этого выбора будет зависеть направление развития страны на ближайшие шесть лет.