Челябинских бойцов СВО накормили блинами и салом

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10-летие ООО "Агро-Клевер". Село Мальцево. Шадринский район. Курганская обл, блины, еда
Бойцам отправили блины во время Масленицы Фото:
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Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся в настоящее время в зоне СВО, рассказал о гуманитарной помощи, которая прибыла на Масленицу. В посылке, кроме стандартного текстиля и мыла, были настоящие блины и сало.

«Получили гуманитарную помощь от движения добровольцев „Помогаем нашим“ и просто были удивлены — нам привезли домашнюю еду, причем так много и такую вкусную… Блины (прям в тему на Масленицу, так бы мы их не поели), пирожки (очень много и с разными начинками), кексы (вкуснее я в жизни не пробовал), мясо и сало (как же вкусно их приготовили), котлеты (мясо нежнейшее, прям таяли во рту). Была и квашеная капуста и соленая килька и многое другое», — сообщил боец.

В посылке бойцам передали так необходимое постельное белье и одеяла, баллоны с газом, электростанцию и мыльно-рыльные принадлежности, а также письма, сладости, обереги и многое другое.

«Знаете, нас на СВО сложно удивить. Здесь настоящие, крепкие силой и духом мужики, которые ничего не боятся. Да, нас практически невозможно удивить, но не в этот раз», — добавил боец.

Ранее боец с позывным «Депутат» приглашал россиян на выборы президента. Он записал видео, где подчеркнул, что от этого выбора будет зависеть направление развития страны на ближайшие шесть лет.

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Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся в настоящее время в зоне СВО, рассказал о гуманитарной помощи, которая прибыла на Масленицу. В посылке, кроме стандартного текстиля и мыла, были настоящие блины и сало. «Получили гуманитарную помощь от движения добровольцев „Помогаем нашим“ и просто были удивлены — нам привезли домашнюю еду, причем так много и такую вкусную… Блины (прям в тему на Масленицу, так бы мы их не поели), пирожки (очень много и с разными начинками), кексы (вкуснее я в жизни не пробовал), мясо и сало (как же вкусно их приготовили), котлеты (мясо нежнейшее, прям таяли во рту). Была и квашеная капуста и соленая килька и многое другое», — сообщил боец. В посылке бойцам передали так необходимое постельное белье и одеяла, баллоны с газом, электростанцию и мыльно-рыльные принадлежности, а также письма, сладости, обереги и многое другое. «Знаете, нас на СВО сложно удивить. Здесь настоящие, крепкие силой и духом мужики, которые ничего не боятся. Да, нас практически невозможно удивить, но не в этот раз», — добавил боец. Ранее боец с позывным «Депутат» приглашал россиян на выборы президента. Он записал видео, где подчеркнул, что от этого выбора будет зависеть направление развития страны на ближайшие шесть лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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