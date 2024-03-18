18 марта 2024

Челябинцы добираются на рыбалку в Свердловской области и ХМАО на вертолетах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительное голосование на хантыйских стойбищах. Сургутский район , вертолет, поле, посадка, ми 8
Челябинцы полюбили рыбалку с заброской на вертолетах Фото:

Жители Челябинской области стали чаще рыбачить в труднодоступных районах Свердловской области и ХМАО, куда добираются на вертолетах. Как URA.RU рассказал организатор туров из Екатеринбурга Евгений Свитов, за одну поездку гости успевают посетить перевал Дятлова и плато Маньпупунер.

«С каждым годом растет поток челябинских рыбаков, желающих посетить водоемы и реки в рамках тура на перевал Дятлова и плато Маньпупунер. Летом добираемся до мест на вертолетах. Причем 70% туристов из региона предпочитают летние туры», — пояснил URA.RU Свитов, возглавляющий свердловский клуб экспедиций «Дикий Север».

Минимальная стоимость однодневного вертолетного тура составляет 69,9 тысячи рублей, трехдневного — 84 тысячи. Добраться зимой на снегоходах стоит дороже, на вертолете летом — дешевле. Группы отправляются из Свердловской области или ХМАО. Если на рыбалке присутствует шеф-повар ресторана, из свежего улова он готовит обед.

«В начале осени были в рыболовно-охотничьем туре. Работа повара позволила нам отрешиться: созерцать природу, заниматься охотой и рыбалкой. С собой брали ружья и спиннинги. Ловили тайменя и хариуса», — рассказал URA.RU Евгений Гурвич.

Кроме челябинцев много гостей едут из Свердловской области, центральных регионов страны. В последнее время в туры стали отправляться рыбаки из Хабаровского края. На родине рыбалка им обходится дороже.

Интерес челябинцев Свитов объяснил обилием озер в регионе, сформировавших культуру рыбалки. В настоящий момент клуб изучает возможности для организации туров по территории Челябинской области.

Челябинские путешественники пристрастились к поездкам в труднодоступные места соседних регионов
Челябинские путешественники пристрастились к поездкам в труднодоступные места соседних регионов
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Туристы могут добраться до места отдыха на снегоходах или вертолете
Туристы могут добраться до места отдыха на снегоходах или вертолете
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Туры рассчитаны на один, три или пять дней
Туры рассчитаны на один, три или пять дней
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Жители Челябинской области стали чаще рыбачить в труднодоступных районах Свердловской области и ХМАО, куда добираются на вертолетах. Как URA.RU рассказал организатор туров из Екатеринбурга Евгений Свитов, за одну поездку гости успевают посетить перевал Дятлова и плато Маньпупунер. «С каждым годом растет поток челябинских рыбаков, желающих посетить водоемы и реки в рамках тура на перевал Дятлова и плато Маньпупунер. Летом добираемся до мест на вертолетах. Причем 70% туристов из региона предпочитают летние туры», — пояснил URA.RU Свитов, возглавляющий свердловский клуб экспедиций «Дикий Север». Минимальная стоимость однодневного вертолетного тура составляет 69,9 тысячи рублей, трехдневного — 84 тысячи. Добраться зимой на снегоходах стоит дороже, на вертолете летом — дешевле. Группы отправляются из Свердловской области или ХМАО. Если на рыбалке присутствует шеф-повар ресторана, из свежего улова он готовит обед. «В начале осени были в рыболовно-охотничьем туре. Работа повара позволила нам отрешиться: созерцать природу, заниматься охотой и рыбалкой. С собой брали ружья и спиннинги. Ловили тайменя и хариуса», — рассказал URA.RU Евгений Гурвич. Кроме челябинцев много гостей едут из Свердловской области, центральных регионов страны. В последнее время в туры стали отправляться рыбаки из Хабаровского края. На родине рыбалка им обходится дороже. Интерес челябинцев Свитов объяснил обилием озер в регионе, сформировавших культуру рыбалки. В настоящий момент клуб изучает возможности для организации туров по территории Челябинской области.
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