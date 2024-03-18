Челябинцы добираются на рыбалку в Свердловской области и ХМАО на вертолетах. Фото

19 марта 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Челябинцы полюбили рыбалку с заброской на вертолетах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители Челябинской области стали чаще рыбачить в труднодоступных районах Свердловской области и ХМАО, куда добираются на вертолетах. Как URA.RU рассказал организатор туров из Екатеринбурга Евгений Свитов, за одну поездку гости успевают посетить перевал Дятлова и плато Маньпупунер. «С каждым годом растет поток челябинских рыбаков, желающих посетить водоемы и реки в рамках тура на перевал Дятлова и плато Маньпупунер. Летом добираемся до мест на вертолетах. Причем 70% туристов из региона предпочитают летние туры», — пояснил URA.RU Свитов, возглавляющий свердловский клуб экспедиций «Дикий Север». Минимальная стоимость однодневного вертолетного тура составляет 69,9 тысячи рублей, трехдневного — 84 тысячи. Добраться зимой на снегоходах стоит дороже, на вертолете летом — дешевле. Группы отправляются из Свердловской области или ХМАО. Если на рыбалке присутствует шеф-повар ресторана, из свежего улова он готовит обед. «В начале осени были в рыболовно-охотничьем туре. Работа повара позволила нам отрешиться: созерцать природу, заниматься охотой и рыбалкой. С собой брали ружья и спиннинги. Ловили тайменя и хариуса», — рассказал URA.RU Евгений Гурвич. Кроме челябинцев много гостей едут из Свердловской области, центральных регионов страны. В последнее время в туры стали отправляться рыбаки из Хабаровского края. На родине рыбалка им обходится дороже. Интерес челябинцев Свитов объяснил обилием озер в регионе, сформировавших культуру рыбалки. В настоящий момент клуб изучает возможности для организации туров по территории Челябинской области. Челябинские путешественники пристрастились к поездкам в труднодоступные места соседних регионов Фото: паблик «Дикий Север» соцсети «ВКонтакте» Туристы могут добраться до места отдыха на снегоходах или вертолете Фото: паблик «Дикий Север» соцсети «ВКонтакте» Туры рассчитаны на один, три или пять дней Фото: паблик «Дикий Север» соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинской области стали чаще рыбачить в труднодоступных районах Свердловской области и ХМАО, куда добираются на вертолетах. Как URA.RU рассказал организатор туров из Екатеринбурга Евгений Свитов, за одну поездку гости успевают посетить перевал Дятлова и плато Маньпупунер. «С каждым годом растет поток челябинских рыбаков, желающих посетить водоемы и реки в рамках тура на перевал Дятлова и плато Маньпупунер. Летом добираемся до мест на вертолетах. Причем 70% туристов из региона предпочитают летние туры», — пояснил URA.RU Свитов, возглавляющий свердловский клуб экспедиций «Дикий Север». Минимальная стоимость однодневного вертолетного тура составляет 69,9 тысячи рублей, трехдневного — 84 тысячи. Добраться зимой на снегоходах стоит дороже, на вертолете летом — дешевле. Группы отправляются из Свердловской области или ХМАО. Если на рыбалке присутствует шеф-повар ресторана, из свежего улова он готовит обед. «В начале осени были в рыболовно-охотничьем туре. Работа повара позволила нам отрешиться: созерцать природу, заниматься охотой и рыбалкой. С собой брали ружья и спиннинги. Ловили тайменя и хариуса», — рассказал URA.RU Евгений Гурвич. Кроме челябинцев много гостей едут из Свердловской области, центральных регионов страны. В последнее время в туры стали отправляться рыбаки из Хабаровского края. На родине рыбалка им обходится дороже. Интерес челябинцев Свитов объяснил обилием озер в регионе, сформировавших культуру рыбалки. В настоящий момент клуб изучает возможности для организации туров по территории Челябинской области.