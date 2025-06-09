Фестиваль на Кировке, гигантский флаг и создание кукол: как Челябинск отпразднует День России

В Челябинске день России отпразднуют в парках и на набережной
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В честь Дня Государственного флага РФ в центре Челябинска развернули 30-метровый триколор. Челябинск, флаг рф, день флага, флаг россии
На День России в Челябинске развернут гигантский восьмиметровый флаг Фото:

В Челябинске День России, проходящий 12 июня, праздничные программы запланированы в трех парках, на пешеходной улице Кирова и набережной реки Миасс. О том, где пройдет фольклорный фестиваль, концерт, мастер-классы и флешмоб — рассказывает URA.RU.

На Кировке День России начнут отмечать в 13:00. В это время стартует Фестиваль русского фольклора и культуры, где выступят группа «Баян-Позитив», артисты народного творчества, ансамбли и танцевальные группы. «Интерактивный театр» организует для детей игры, конкурсы и мастер-классы по созданию броши и валянию бус. Гостям обещают сладкие призы, отметили в пресс-службе минкульта региона.

День России. Челябинск
На Кировке выступят творческие танцевальные и вокальные коллективы
Фото:

В часы фестиваля будет действовать ярмарка мастеров. Продавцы представят деревянную утварь, одежду в русских традициях и украшения в народном стиле.

Праздник в парке «Металлург» запланирован также на 13:00. Там пройдет флешмоб с выносом гигантского восьмиметрового флага. Для гостей проведут мастер-классы по созданию символов России. Челябинцы сделают панно из пластилина, 3D-открытку и книжную закладку.

Главный концерт запланирован в арт-сквере на набережной реки Миасс. Там программа начнется в 17:00 с выступления группы «Баян-Позитив». В концерте примут участие детский ансамбль танца «Урал» и группа эстрадного вокала «Тутти». Для детей и взрослых подготовили мастер-классы и аквагрим.

В честь Дня Государственного флага РФ в центре Челябинска развернули 30-метровый триколор. Челябинск
Главный праздник пройдет в арт-сквере у набережной реки Миасс
Фото:

В горсаду имени Пушкина посетителей будут развлекать аниматоры. Юных гостей встретят герои русских сказок и проведут активные игры. Также ожидается выступление творческих коллективов.

В парке «Сад Победы» проведут мастер-классы по кукле-мотанке «птичке», костюмам для бумажной куклы в русском стиле и топпер «Сердце России». На сцене выступят артисты Челябинской централизованной клубной системы. Программа начнется в 12:00.

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В Челябинске День России, проходящий 12 июня, праздничные программы запланированы в трех парках, на пешеходной улице Кирова и набережной реки Миасс. О том, где пройдет фольклорный фестиваль, концерт, мастер-классы и флешмоб — рассказывает URA.RU. На Кировке День России начнут отмечать в 13:00. В это время стартует Фестиваль русского фольклора и культуры, где выступят группа «Баян-Позитив», артисты народного творчества, ансамбли и танцевальные группы. «Интерактивный театр» организует для детей игры, конкурсы и мастер-классы по созданию броши и валянию бус. Гостям обещают сладкие призы, отметили в пресс-службе минкульта региона. В часы фестиваля будет действовать ярмарка мастеров. Продавцы представят деревянную утварь, одежду в русских традициях и украшения в народном стиле. Праздник в парке «Металлург» запланирован также на 13:00. Там пройдет флешмоб с выносом гигантского восьмиметрового флага. Для гостей проведут мастер-классы по созданию символов России. Челябинцы сделают панно из пластилина, 3D-открытку и книжную закладку. Главный концерт запланирован в арт-сквере на набережной реки Миасс. Там программа начнется в 17:00 с выступления группы «Баян-Позитив». В концерте примут участие детский ансамбль танца «Урал» и группа эстрадного вокала «Тутти». Для детей и взрослых подготовили мастер-классы и аквагрим. В горсаду имени Пушкина посетителей будут развлекать аниматоры. Юных гостей встретят герои русских сказок и проведут активные игры. Также ожидается выступление творческих коллективов. В парке «Сад Победы» проведут мастер-классы по кукле-мотанке «птичке», костюмам для бумажной куклы в русском стиле и топпер «Сердце России». На сцене выступят артисты Челябинской централизованной клубной системы. Программа начнется в 12:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
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