Фестиваль на Кировке, гигантский флаг и создание кукол: как Челябинск отпразднует День России

В Челябинске день России отпразднуют в парках и на набережной

09 июня 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

На День России в Челябинске развернут гигантский восьмиметровый флаг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске День России, проходящий 12 июня, праздничные программы запланированы в трех парках, на пешеходной улице Кирова и набережной реки Миасс. О том, где пройдет фольклорный фестиваль, концерт, мастер-классы и флешмоб — рассказывает URA.RU. На Кировке День России начнут отмечать в 13:00. В это время стартует Фестиваль русского фольклора и культуры, где выступят группа «Баян-Позитив», артисты народного творчества, ансамбли и танцевальные группы. «Интерактивный театр» организует для детей игры, конкурсы и мастер-классы по созданию броши и валянию бус. Гостям обещают сладкие призы, отметили в пресс-службе минкульта региона. На Кировке выступят творческие танцевальные и вокальные коллективы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В часы фестиваля будет действовать ярмарка мастеров. Продавцы представят деревянную утварь, одежду в русских традициях и украшения в народном стиле. Праздник в парке «Металлург» запланирован также на 13:00. Там пройдет флешмоб с выносом гигантского восьмиметрового флага. Для гостей проведут мастер-классы по созданию символов России. Челябинцы сделают панно из пластилина, 3D-открытку и книжную закладку. Главный концерт запланирован в арт-сквере на набережной реки Миасс. Там программа начнется в 17:00 с выступления группы «Баян-Позитив». В концерте примут участие детский ансамбль танца «Урал» и группа эстрадного вокала «Тутти». Для детей и взрослых подготовили мастер-классы и аквагрим. Главный праздник пройдет в арт-сквере у набережной реки Миасс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В горсаду имени Пушкина посетителей будут развлекать аниматоры. Юных гостей встретят герои русских сказок и проведут активные игры. Также ожидается выступление творческих коллективов. В парке «Сад Победы» проведут мастер-классы по кукле-мотанке «птичке», костюмам для бумажной куклы в русском стиле и топпер «Сердце России». На сцене выступят артисты Челябинской централизованной клубной системы. Программа начнется в 12:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске День России, проходящий 12 июня, праздничные программы запланированы в трех парках, на пешеходной улице Кирова и набережной реки Миасс. О том, где пройдет фольклорный фестиваль, концерт, мастер-классы и флешмоб — рассказывает URA.RU. На Кировке День России начнут отмечать в 13:00. В это время стартует Фестиваль русского фольклора и культуры, где выступят группа «Баян-Позитив», артисты народного творчества, ансамбли и танцевальные группы. «Интерактивный театр» организует для детей игры, конкурсы и мастер-классы по созданию броши и валянию бус. Гостям обещают сладкие призы, отметили в пресс-службе минкульта региона. В часы фестиваля будет действовать ярмарка мастеров. Продавцы представят деревянную утварь, одежду в русских традициях и украшения в народном стиле. Праздник в парке «Металлург» запланирован также на 13:00. Там пройдет флешмоб с выносом гигантского восьмиметрового флага. Для гостей проведут мастер-классы по созданию символов России. Челябинцы сделают панно из пластилина, 3D-открытку и книжную закладку. Главный концерт запланирован в арт-сквере на набережной реки Миасс. Там программа начнется в 17:00 с выступления группы «Баян-Позитив». В концерте примут участие детский ансамбль танца «Урал» и группа эстрадного вокала «Тутти». Для детей и взрослых подготовили мастер-классы и аквагрим. В горсаду имени Пушкина посетителей будут развлекать аниматоры. Юных гостей встретят герои русских сказок и проведут активные игры. Также ожидается выступление творческих коллективов. В парке «Сад Победы» проведут мастер-классы по кукле-мотанке «птичке», костюмам для бумажной куклы в русском стиле и топпер «Сердце России». На сцене выступят артисты Челябинской централизованной клубной системы. Программа начнется в 12:00.