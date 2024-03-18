Москва прощается с худруком Театра Сатиры Александром Ширвиндтом. Фоторепортаж

Церемония прощания с Александром Ширвиндтом завершилась

18 марта 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Урну с прахом Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище Фото: Наумов Роман © URA.RU В Москве завершилась церемония прощания с народным артистом России, бывшим худруком Театра Сатиры Александром Ширвиндтом. На нее пришли сотни людей. Урну с прахом артиста похоронят на столичном Новодевичьем кладбище. URA.RU в своем фоторепортаже рассказывает о том, как прошла церемония. Новость по теме Яркие цитаты Ширвиндта: чем запомнился народный артист На нее пришли многие российские звезды, деятели культуры и другие. Среди них: телеведущий Иван Ургант, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, актер Игорь Костолевский, певец Филипп Киркоров, заслуженный артист России Максим Аверин, худрук Театра Эстрады Геннадий Хазанов, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков. На траурной церемонии в Театре Сатиры собрались родственники, друзья и коллеги покойного актера. Ширвиндт умер 15 марта, передает портал « Дни.ру ». «Мне бы очень хотелось, чтобы эти стены прославленного театра хранили память о великом человеке… Я думаю, что сейчас там потрясающие парни» — заявил заслуженный артист России Максим Аверин. Фото: Наумов Роман © URA.RU «Ширвиндт был олицетворением легкого и прекрасного. Все, кто с ним встречался, сталкивались с его искрой таланта», — отметил председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. Фото: Наумов Роман © URA.RU «В моем сердце всегда есть место для Ширвиндта. Всегда я буду сравнивать что-то с тем, как бы сказал Ширвиндт», — сказал Иван Ургант. Фото: Наумов Роман © URA.RU На прощание также пришли: ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, певец Валерий Сюткин, иллюзионист Амаяк Акопян, художник Никас Сафронов и другие. Фото: Наумов Роман © URA.RU Гражданскую панихиду открыл народный артист Юрий Васильев. На церемонию он вышел в смокинге. Его ранее ему подарил Ширвиндт. «Три дня рыдает наш театр, приходит огромное количество соболезнований», — сообщил артист. Фото: Наумов Роман © URA.RU Ширвиндт руководил Театром сатиры с 2000 года. В 2021 году артист ушел с этого поста. «Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», — рассказывал тогда артист. Фото: Наумов Роман © URA.RU «Я завидовал и завидую актерам, которые обожают играть, не мыслят себя нигде — только на сцене. Однако у меня никогда этого не было. Я просто очень дисциплинированный человек», — делился Александр Ширвиндт в 2009 году. Фото: Наумов Роман © URA.RU На церемонию венок прислал и президент России Владимир Путин. Он отметил, что артист был выдающимся человеком. Мероприятие началось около 13:30 по московскому времени. Ширвиндт умер 15 марта в больнице. Он известен по своим ролям в крупных советских фильмах. Где снимался артист — в материале URA.RU. Среди них: «12 стульев», «Ирония судьбы, или с легким паром» и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве завершилась церемония прощания с народным артистом России, бывшим худруком Театра Сатиры Александром Ширвиндтом. На нее пришли сотни людей. Урну с прахом артиста похоронят на столичном Новодевичьем кладбище. URA.RU в своем фоторепортаже рассказывает о том, как прошла церемония. На нее пришли многие российские звезды, деятели культуры и другие. Среди них: телеведущий Иван Ургант, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, актер Игорь Костолевский, певец Филипп Киркоров, заслуженный артист России Максим Аверин, худрук Театра Эстрады Геннадий Хазанов, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков. На траурной церемонии в Театре Сатиры собрались родственники, друзья и коллеги покойного актера. Ширвиндт умер 15 марта, передает портал «Дни.ру». На церемонию венок прислал и президент России Владимир Путин. Он отметил, что артист был выдающимся человеком. Мероприятие началось около 13:30 по московскому времени. Ширвиндт умер 15 марта в больнице. Он известен по своим ролям в крупных советских фильмах. Где снимался артист — в материале URA.RU. Среди них: «12 стульев», «Ирония судьбы, или с легким паром» и другие.