Умер Александр Ширвиндт: какими ролями запомнилась звезда советских фильмов

В Москве скончался худрук театра сатиры Александр Ширвиндт

15 марта 2024 в 22:47 Размер текста - 17 +

Александр Ширвиндт снялся в нескольких крупных советских фильмах Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС В Москве 15 марта художественный руководитель столичного академического театра сатиры, народный артист Александр Ширвиндт. На его счету немало ролей в крупных советских картинах. О главных ролях артиста — в материале URA.RU. О смерти артиста сообщил режиссер Сергей Газаров. По его словам, Ширвиндт умер, находясь в больнице. Деятелю культуры было 89 лет. «Она вас любит» (1956 год) В кинематографе Александр Ширвиндт дебютировал в фильме «Она вас любит», где сыграл роль эстрадного певца Вадима Ухова. Эта работа позволила молодому актеру проявить не только актерский талант, но и мастерство в бальных танцах, которому он обучался с детства. Роль, хоть и не была главной, но привлекла к Ширвиндту внимание и положила начало его успешной карьере в кино. «Ирония судьбы, или с легким паром» (1975 год) Эльдар Рязанов предоставил Ширвиндту возможность сыграть Павлика в своем культовом фильме «Ирония судьбы, или С легким паром». Хотя роль была второстепенной, она оказала значительное влияние на сюжет и запомнилась зрителям. Сцена, где друзья по пьяни отправляют не того человека в Ленинград, стала одним из ключевых моментов фильма и способствовала его популярности. «12 стульев» (1976 год) В комедии «12 стульев» Ширвиндт сыграл одноглазого шахматиста, показав свою уникальную способность превращаться в яркие характерные образы. Хотя сам актер мечтал о роли Остапа Бендера, которую исполнил Андрей Миронов, его персонаж оставил неизгладимое впечатление и дополнил звездный ансамбль фильма. «Трое в лодке, не считая собаки» (1979 год) В двухсерийной экранизации знаменитого романа Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» Ширвиндт исполнил одну из главных ролей — сэра Самуэля Харриса. Фильм получил теплый прием у зрителей, несмотря на отличия от первоисточника. Съемки проходили в условиях осеннего холода, что требовало от актеров особой выдержки и изобретательности. «Самая обаятельная и привлекательная» (1985 год) В период перестройки вышла кинолента «Самая обаятельная и привлекательная», которая зафиксировала изменения общественных настроений того времени. Ширвиндт сыграл роль Аркадия, мужа Сусанны, в этой комедии о сложностях семейных отношений. Второстепенная роль не помешала актеру создать запоминающийся образ и добавить фильму особый колорит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве 15 марта художественный руководитель столичного академического театра сатиры, народный артист Александр Ширвиндт. На его счету немало ролей в крупных советских картинах. О главных ролях артиста — в материале URA.RU. О смерти артиста сообщил режиссер Сергей Газаров. По его словам, Ширвиндт умер, находясь в больнице. Деятелю культуры было 89 лет. В кинематографе Александр Ширвиндт дебютировал в фильме «Она вас любит», где сыграл роль эстрадного певца Вадима Ухова. Эта работа позволила молодому актеру проявить не только актерский талант, но и мастерство в бальных танцах, которому он обучался с детства. Роль, хоть и не была главной, но привлекла к Ширвиндту внимание и положила начало его успешной карьере в кино. Эльдар Рязанов предоставил Ширвиндту возможность сыграть Павлика в своем культовом фильме «Ирония судьбы, или С легким паром». Хотя роль была второстепенной, она оказала значительное влияние на сюжет и запомнилась зрителям. Сцена, где друзья по пьяни отправляют не того человека в Ленинград, стала одним из ключевых моментов фильма и способствовала его популярности. В комедии «12 стульев» Ширвиндт сыграл одноглазого шахматиста, показав свою уникальную способность превращаться в яркие характерные образы. Хотя сам актер мечтал о роли Остапа Бендера, которую исполнил Андрей Миронов, его персонаж оставил неизгладимое впечатление и дополнил звездный ансамбль фильма. В двухсерийной экранизации знаменитого романа Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» Ширвиндт исполнил одну из главных ролей — сэра Самуэля Харриса. Фильм получил теплый прием у зрителей, несмотря на отличия от первоисточника. Съемки проходили в условиях осеннего холода, что требовало от актеров особой выдержки и изобретательности. В период перестройки вышла кинолента «Самая обаятельная и привлекательная», которая зафиксировала изменения общественных настроений того времени. Ширвиндт сыграл роль Аркадия, мужа Сусанны, в этой комедии о сложностях семейных отношений. Второстепенная роль не помешала актеру создать запоминающийся образ и добавить фильму особый колорит.