В Москве началось прощание с Ширвиндтом. Видео

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Прощание с Александром Ширвиндтом. Москва, ширвиндт александр
Прощание с Александром Ширвиндтом состоится 18 марта Фото:

Прощание с артистом Александром Ширвиндтом началось в Москве. Корреспондент URA.RU передает, что у Театра Сатиры скопилась большая очередь.

«Церемония прощания с Александром Ширвиндтом началась», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий. По его словам, образовалась большая очередь.

С народным артистом РСФСР пришли проститься многие звезды, среди которых Валерий Сюткин. Также на церемонии присутствует бывший министр культуры Михаил Швыдкой. Президент России Владимир Путин прислал свой венок, как и артисты Филипп Киркоров и его отец.

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Прощание с артистом Александром Ширвиндтом началось в Москве. Корреспондент URA.RU передает, что у Театра Сатиры скопилась большая очередь. «Церемония прощания с Александром Ширвиндтом началась», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий. По его словам, образовалась большая очередь. С народным артистом РСФСР пришли проститься многие звезды, среди которых Валерий Сюткин. Также на церемонии присутствует бывший министр культуры Михаил Швыдкой. Президент России Владимир Путин прислал свой венок, как и артисты Филипп Киркоров и его отец.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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