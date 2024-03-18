В Москве началось прощание с Ширвиндтом. Видео

18 марта 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Прощание с Александром Ширвиндтом состоится 18 марта Фото: Наумов Роман © URA.RU Прощание с артистом Александром Ширвиндтом началось в Москве. Корреспондент URA.RU передает, что у Театра Сатиры скопилась большая очередь. «Церемония прощания с Александром Ширвиндтом началась», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий. По его словам, образовалась большая очередь. С народным артистом РСФСР пришли проститься многие звезды, среди которых Валерий Сюткин. Также на церемонии присутствует бывший министр культуры Михаил Швыдкой. Президент России Владимир Путин прислал свой венок, как и артисты Филипп Киркоров и его отец. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прощание с артистом Александром Ширвиндтом началось в Москве. Корреспондент URA.RU передает, что у Театра Сатиры скопилась большая очередь. «Церемония прощания с Александром Ширвиндтом началась», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий. По его словам, образовалась большая очередь. С народным артистом РСФСР пришли проститься многие звезды, среди которых Валерий Сюткин. Также на церемонии присутствует бывший министр культуры Михаил Швыдкой. Президент России Владимир Путин прислал свой венок, как и артисты Филипп Киркоров и его отец.