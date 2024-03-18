Прощание с Александром Ширвиндтом состоится 18 марта
Прощание с артистом Александром Ширвиндтом началось в Москве. Корреспондент URA.RU передает, что у Театра Сатиры скопилась большая очередь.
«Церемония прощания с Александром Ширвиндтом началась», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий. По его словам, образовалась большая очередь.
С народным артистом РСФСР пришли проститься многие звезды, среди которых Валерий Сюткин. Также на церемонии присутствует бывший министр культуры Михаил Швыдкой. Президент России Владимир Путин прислал свой венок, как и артисты Филипп Киркоров и его отец.
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