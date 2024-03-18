Мэр Котова поручила срочно проверить крыши домов и соцобъектов на предмет снега

19 марта 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

Котова поручила проверить крыши соцобъектов в связи с недавним обрушением кровли в городе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Котова в связи с недавним обрушением кровли из-за снега обратилась к вице-мэру по дорожному хозяйству Андрею Ксензову с тем, чтобы срочно проверить крыши домов и соцобъектов на предмет снега и наледи, а также провести инвентаризацию. Об этом она распорядилась на аппаратном совещании 19 марта. «Управляющие кампании, которые под руководством ЖКХ проводят работы по контролю счистки снега и наледи с крыш и козырьков зданий, еще раз к вам обращаюсь, с учетом того инцидента по всем социальным объектам города провести еще раз инвентаризацию по всем крышам по козырькам, чтобы ситуация не повторилась больше. Также нужно еще раз проверить все козырьки и крыши, чтобы с них не сыпались наледь и сосульки», — распорядилась мэр. Прямой эфир с выступлением Котовой проходил на региональных каналах. В Челябинской области проверят крыши после обрушения центра для бомжей. С целью обеспечения безопасности получателей социальных услуг по итогам инцидента принято решение о проведении обследования состояния крыш и чердачных помещений на предмет отсутствия протечек, повреждений конструкций. Всего будет проверено 163 учреждения. Ранее четыре челябинца пострадали под рухнувшей крышей центра для бездомных. В МЧС уточнили, что из здания самостоятельно смогли эвакуироваться 26 человек. По данным источника URA.RU, у одной из пострадавших зафиксирован перелом голени и сотрясение мозга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Котова в связи с недавним обрушением кровли из-за снега обратилась к вице-мэру по дорожному хозяйству Андрею Ксензову с тем, чтобы срочно проверить крыши домов и соцобъектов на предмет снега и наледи, а также провести инвентаризацию. Об этом она распорядилась на аппаратном совещании 19 марта. «Управляющие кампании, которые под руководством ЖКХ проводят работы по контролю счистки снега и наледи с крыш и козырьков зданий, еще раз к вам обращаюсь, с учетом того инцидента по всем социальным объектам города провести еще раз инвентаризацию по всем крышам по козырькам, чтобы ситуация не повторилась больше. Также нужно еще раз проверить все козырьки и крыши, чтобы с них не сыпались наледь и сосульки», — распорядилась мэр. Прямой эфир с выступлением Котовой проходил на региональных каналах. В Челябинской области проверят крыши после обрушения центра для бомжей. С целью обеспечения безопасности получателей социальных услуг по итогам инцидента принято решение о проведении обследования состояния крыш и чердачных помещений на предмет отсутствия протечек, повреждений конструкций. Всего будет проверено 163 учреждения. Ранее четыре челябинца пострадали под рухнувшей крышей центра для бездомных. В МЧС уточнили, что из здания самостоятельно смогли эвакуироваться 26 человек. По данным источника URA.RU, у одной из пострадавших зафиксирован перелом голени и сотрясение мозга.