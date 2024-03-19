Мэр из Томской области попросил главу Нижневартовска продать старые автобусы

20 марта 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Предприятие из ХМАО продает старые автобусы после обновления парка общественного транспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр Стрежевого (Томская область) Валерий Дениченко попросил главу Нижневартовска (ХМАО) Дмитрия Кощенко продать старые автобусы, которые остались невостребованными после обновления парка общественного транспорта. Глава города из Томской области собирается купить пять автобусов для городских перевозок. «Не так давно в сетях прошла информация, что в Нижневартовске почти полностью заменят парк городских автобусов. Я связался с мэром Нижневартовска, и Дмитрий Александрович дал контакт директора автотранспортного предприятия, наши специалисты съездили в Нижневартовск, посмотрели автобусы, провели предварительные переговоры. Наши намерения таковы: приобрести четыре средних автобуса для города и один большой для пригорода», — рассказал Дениченко. В городе Томской области общественные маршруты обслуживают пассажирские «Газели»: большие «МАЗы» смогут решить проблему переполненных маршруток. Дениченко отметил удовлетворительное состояние нижневартовских автобусов. «Двигатели и коробки передач у автобусов из ХМАО импортные, что позволит нам эксплуатировать их еще несколько лет: до тех пор, пока очередь по замене автобусного парка дойдет до Стрежевого», — подчеркнул Дениченко. Глава Стрежевого отметил, что купить пять списанных автобусов выгодней, чем одну новую «Газель». Агентство обратилось за комментарием в ПАТП-2 Нижневартовска, которому принадлежит интересующий стрежевчан транспорт. «У нас почти сто старых автобусов, которые вчера еще ходили на маршруте, обслуживали горожан. После обновления парка часть из них пойдет на металлолом, остальные — на продажу. Покупкой заинтересовались в Стрежевом, приезжали, посмотрели, пока принимают решение», — сообщил корреспонденту агентства URA.RU директор ПАТП-2 Владимир Кляпов. Ранее URA.RU сообщило, что мэрия Нижневартовска закупила 80 автобусов большого класса. В рамках транспортной реформы в городе обновят весь парк автобусов, появятся новые маршруты и остановочные комплексы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Стрежевого (Томская область) Валерий Дениченко попросил главу Нижневартовска (ХМАО) Дмитрия Кощенко продать старые автобусы, которые остались невостребованными после обновления парка общественного транспорта. Глава города из Томской области собирается купить пять автобусов для городских перевозок. «Не так давно в сетях прошла информация, что в Нижневартовске почти полностью заменят парк городских автобусов. Я связался с мэром Нижневартовска, и Дмитрий Александрович дал контакт директора автотранспортного предприятия, наши специалисты съездили в Нижневартовск, посмотрели автобусы, провели предварительные переговоры. Наши намерения таковы: приобрести четыре средних автобуса для города и один большой для пригорода», — рассказал Дениченко. В городе Томской области общественные маршруты обслуживают пассажирские «Газели»: большие «МАЗы» смогут решить проблему переполненных маршруток. Дениченко отметил удовлетворительное состояние нижневартовских автобусов. «Двигатели и коробки передач у автобусов из ХМАО импортные, что позволит нам эксплуатировать их еще несколько лет: до тех пор, пока очередь по замене автобусного парка дойдет до Стрежевого», — подчеркнул Дениченко. Глава Стрежевого отметил, что купить пять списанных автобусов выгодней, чем одну новую «Газель». Агентство обратилось за комментарием в ПАТП-2 Нижневартовска, которому принадлежит интересующий стрежевчан транспорт. «У нас почти сто старых автобусов, которые вчера еще ходили на маршруте, обслуживали горожан. После обновления парка часть из них пойдет на металлолом, остальные — на продажу. Покупкой заинтересовались в Стрежевом, приезжали, посмотрели, пока принимают решение», — сообщил корреспонденту агентства URA.RU директор ПАТП-2 Владимир Кляпов. Ранее URA.RU сообщило, что мэрия Нижневартовска закупила 80 автобусов большого класса. В рамках транспортной реформы в городе обновят весь парк автобусов, появятся новые маршруты и остановочные комплексы.