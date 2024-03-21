Диетолог предупредила об угрозе серьезных болезней из-за экстренного похудения

Врач Соломатина о похудении Джигана: резкий сброс веса вызывает заболевания
© Служба новостей «URA.RU»
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Елена Соломатина сообщила, что быстрое похудение приводит к нарушению обмена веществ Фото:

Резкое снижение веса опасно для организма. Это может привести к разнообразным заболеваниям, включая анемию, остеопороз и многие другие. Так врач-диетолог Елена Соломатина отреагировала на экстремальное похудение рэпера Джигана за три месяца.

«Организм не успевает адаптироваться к резкому изменению веса, что может вызвать стресс для всех органов и систем», — заявила Соломатина в беседе с Пятым каналом. Она отметила, что резкое снижение веса может привести к анемии, остеопорозу и многим другим заболеваниям.

По ее словам, быстрое похудение является весьма неприродным для организма, так как сопровождается дефицитом питательных веществ. При стремлении к экстремальному снижению веса необходимо учитывать, что это может сильно навредить организму. Соломатина назвала резкое снижение веса игрой в русскую рулетку. «У кого-то он (организм — прим. URA.RU) развалится безвозвратно, а другой может получить трещину и восстановиться, но не факт», — добавила врач.

Быстрое похудение часто сопровождается использованием альтернативных диет и методик, что может привести к нарушению обмена веществ и дисбалансу в организме. Врач подчеркнула, что важно стремиться к здоровому и постепенному снижению веса, основанному на правильном питании, физической активности и обеспечении организма необходимыми питательными веществами. Потеря веса должна быть плавной и безопасной для здоровья.

Ранее сообщалось, что Джиган экстремально похудел за три месяца. По его словам, он сбросил почти 40 килограммов и не собирается останавливаться на достигнутом. « Мне надоело быть на массе», — признался рэпер.

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Резкое снижение веса опасно для организма. Это может привести к разнообразным заболеваниям, включая анемию, остеопороз и многие другие. Так врач-диетолог Елена Соломатина отреагировала на экстремальное похудение рэпера Джигана за три месяца. «Организм не успевает адаптироваться к резкому изменению веса, что может вызвать стресс для всех органов и систем», — заявила Соломатина в беседе с Пятым каналом. Она отметила, что резкое снижение веса может привести к анемии, остеопорозу и многим другим заболеваниям. По ее словам, быстрое похудение является весьма неприродным для организма, так как сопровождается дефицитом питательных веществ. При стремлении к экстремальному снижению веса необходимо учитывать, что это может сильно навредить организму. Соломатина назвала резкое снижение веса игрой в русскую рулетку. «У кого-то он (организм — прим. URA.RU) развалится безвозвратно, а другой может получить трещину и восстановиться, но не факт», — добавила врач. Быстрое похудение часто сопровождается использованием альтернативных диет и методик, что может привести к нарушению обмена веществ и дисбалансу в организме. Врач подчеркнула, что важно стремиться к здоровому и постепенному снижению веса, основанному на правильном питании, физической активности и обеспечении организма необходимыми питательными веществами. Потеря веса должна быть плавной и безопасной для здоровья. Ранее сообщалось, что Джиган экстремально похудел за три месяца. По его словам, он сбросил почти 40 килограммов и не собирается останавливаться на достигнутом. « Мне надоело быть на массе», — признался рэпер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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