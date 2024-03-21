В Магнитогорске колдунья «сняла порчу» с семьи за 1,2 млн рублей

В Челябинской области установили личность лжецелительницы, которая в ходе ритуалов по снятию порчи забрала у доверчивой женщины 1 миллион 226 тысяч рублей. Обратиться с заявлением в полицию потерпевшую уговорил сын, сообщили 22 марта в ГУ МВД по региону.
«64-летняя женщина рассказала, что познакомилась с цыганкой, которая сообщила ей, что на семью наведена порча. Чтобы снять ее, лжецелительница неоднократно приглашала потерпевшую в съемную квартиру в поселке Приморский Агаповского района. Для проведения ритуалов требовались деньги, сумма которых постоянно увеличивалась. За несколько месяцев потерпевшая передала мошеннице около одного миллиона 226 тысяч рублей», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе главка.
Образумить доверчивую женщину смог только ее сын, уговорив обратиться к правоохранителям. Полицейские выяснили, что подозреваемой является 57-летняя женщина, объявленная в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
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