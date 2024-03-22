Mash расркыл подробности о расстрелявших людей в «Крокус Сити Холле»

При стрельбе в «Крокус Сити Холле» неизвестные расстреляли людей, загнанных в угол, из автоматов. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Пятеро террористов безжалостно расстреливают посетителей Крокус Сити Холла, загнанных в угол, из автоматов», — говорится в посте telegram-канала. Как уточнили авторы, по предварительным данным, погибли не менее 15 человек. URA.RU не стало прикреплять жестокие кадры. Официальных данных о погибших на данный момент нет.
Стрельба в «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме открыли огонь по людям. По данным telegram-канала 112, пострадали не менее 50 человек. На место происшествия выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На месте ЧП создан оперштаб.
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