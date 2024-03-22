Mash расркыл подробности о расстрелявших людей в «Крокус Сити Холле»

Mash: в «Крокус Сити Холл» неизвестные расстреляли людей, загнанных в угол
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оружие и патроны. Челябинск, автомат калашникова, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, карабин, сайга, бойня
Неизвестные в камуфляже открыли огонь по людям в «Крокусе» (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

При стрельбе в «Крокус Сити Холле» неизвестные расстреляли людей, загнанных в угол, из автоматов. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Пятеро террористов безжалостно расстреливают посетителей Крокус Сити Холла, загнанных в угол, из автоматов», — говорится в посте telegram-канала. Как уточнили авторы, по предварительным данным, погибли не менее 15 человек. URA.RU не стало прикреплять жестокие кадры. Официальных данных о погибших на данный момент нет.

Стрельба в «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме открыли огонь по людям. По данным telegram-канала 112, пострадали не менее 50 человек. На место происшествия выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На месте ЧП создан оперштаб.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При стрельбе в «Крокус Сити Холле» неизвестные расстреляли людей, загнанных в угол, из автоматов. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Пятеро террористов безжалостно расстреливают посетителей Крокус Сити Холла, загнанных в угол, из автоматов», — говорится в посте telegram-канала. Как уточнили авторы, по предварительным данным, погибли не менее 15 человек. URA.RU не стало прикреплять жестокие кадры. Официальных данных о погибших на данный момент нет. Стрельба в «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме открыли огонь по людям. По данным telegram-канала 112, пострадали не менее 50 человек. На место происшествия выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На месте ЧП создан оперштаб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...