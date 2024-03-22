Mash расркыл подробности о расстрелявших людей в «Крокус Сити Холле»

Mash: в «Крокус Сити Холл» неизвестные расстреляли людей, загнанных в угол

22 марта 2024 в 22:58 Размер текста - 17 +

Неизвестные в камуфляже открыли огонь по людям в «Крокусе» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» При стрельбе в «Крокус Сити Холле» неизвестные расстреляли людей, загнанных в угол, из автоматов. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Пятеро террористов безжалостно расстреливают посетителей Крокус Сити Холла, загнанных в угол, из автоматов», — говорится в посте telegram-канала. Как уточнили авторы, по предварительным данным, погибли не менее 15 человек. URA.RU не стало прикреплять жестокие кадры. Официальных данных о погибших на данный момент нет. Стрельба в «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме открыли огонь по людям. По данным telegram-канала 112, пострадали не менее 50 человек. На место происшествия выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На месте ЧП создан оперштаб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При стрельбе в «Крокус Сити Холле» неизвестные расстреляли людей, загнанных в угол, из автоматов. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Пятеро террористов безжалостно расстреливают посетителей Крокус Сити Холла, загнанных в угол, из автоматов», — говорится в посте telegram-канала. Как уточнили авторы, по предварительным данным, погибли не менее 15 человек. URA.RU не стало прикреплять жестокие кадры. Официальных данных о погибших на данный момент нет. Стрельба в «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме открыли огонь по людям. По данным telegram-канала 112, пострадали не менее 50 человек. На место происшествия выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На месте ЧП создан оперштаб.